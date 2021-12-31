Üye Girişi
Elektrik üretimi ekimde yüzde 2,7 arttı - Son Dakika

Elektrik üretimi ekimde yüzde 2,7 arttı

31.12.2021 12:00
Elektrik üretimi ekimde yüzde 2,7 arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artışla 25 milyon 278 bin 228 megavatsaat oldu.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artışla 25 milyon 278 bin 228 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ekim ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 42,3'ü doğal gaz santralleri, yüzde 14,6'sı linyit santralleri, yüzde 12,9'u hidroelektrik santralleri, yüzde 10,8'i ithal kömür santralleri ve yüzde 10,4'ü rüzgar santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi.

Lisanslı elektrik üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artışla 25 milyon 278 bin 228 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 1,5 artarak 20 milyon 569 bin 595 megavatsaat oldu.

Tüketimin yüzde 47,2'si sanayi, yüzde 25,2'si ticarethane ve yüzde 21,8'i mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tarımsal sulamanın payı yüzde 3,4, aydınlatmanın payı ise yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçti.

Abone sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte abone sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 47 milyon 84 bin 919'a ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 6,8, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısında yüzde 3,6, ticarethane tüketicilerinin sayısında yüzde 2,9, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,6 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,7 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 5,1 artarak 91 bin 643 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 27,8'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,4'ü barajlı hidrolelektrik santralleri, yüzde 11,1'i rüzgar santralleri, yüzde 11'i linyit santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.

YORUMLAR
500

Doğalgaz, Türkiye, Kömür, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elektrik üretimi ekimde yüzde 2,7 arttı - Son Dakika Ekonomi


Şehir hatları, Kadıköy-Kabataş hattında sefer başlatıyor Şehir hatları, Kadıköy-Kabataş hattında sefer başlatıyor         
12:00
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
CHP'den yeni yıl videosu: Bi değiştirelim baba ya! CHP'den yeni yıl videosu: Bi değiştirelim baba ya!         
11:35
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi         
08:44
Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı         
21:34
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti         
18:27
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti         
17:59
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59

Son Dakika Haberleri
12:00 Şehir hatları, Kadıköy-Kabataş hattında sefer başlatıyor
11:58 Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak
11:56 Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum
11:47 Bilim insanları yılbaşı izinlerini bile iptal etti! Her yerde dünya tarihini değiştirecek keşif konuşuluyor
11:46 Arabesk sanatçısı Ceylan'ın acı günü! Yeni yıla bir kala babasını kaybetti!
11:43 İçişleri Bakanlığı yılbaşında alarma geçti! Yeni yılın ilk ışıklarına kadar ekipler sahada, tedbirler en üst seviyede!
11:34 CHP'den yeni yıl videosu: Bi değiştirelim baba ya!
11:30 Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinde önemli kararlar alındı! Galatasaray'da 5 yıldızla yollar ayrılıyor
11:26 Mahkum'un son bölümünde neler oldu? Barış'a gizemli zarfları kim gönderiyor?
11:22 Yılın son gününde altın nasıl bir grafik izliyor? Gram fiyatı 776 lira seviyesinde
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 12:07:27. #1.13#
SON DAKİKA: Elektrik üretimi ekimde yüzde 2,7 arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement