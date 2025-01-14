Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Güvenli Kullanım İçin Kritik - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Güvenli Kullanım İçin Kritik

Yetersiz donanım ve bilinçsizlik, elektrikli araç şarj istasyonlarında yangın ve can kaybı riskini artırıyor.

14.01.2025 12:22
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Elektrikli araç şarj istasyonlarında yeterli donanım bulunması, doğru kullanım ve güvenlik tedbirlerinin alınması yangın, elektrik kesintisi ve voltaj yüksekliği gibi tehlikeleri önlüyor.

Elektrikli araç kullanımı artarken, şarj noktalarının da kurulum alanı çeşitlenerek özellikle konut, AVM, istasyon, apartman gibi çoklu kullanıma imkan veren hizmetlerin de sayısı arttı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, söz konusu şarj istasyonlarında yetersiz donanım ve bilinçsizlik nedeniyle yangın riskleri ve can-mal kayıpları yaşanabilirken, bu konuda alt yapı güçlendirme ve bilgilendirmelerin yapılması bu teknolojinin sağlıklı kullanımı için önem arz ediyor.

Şarj edilecek elektrikli otomobilin ihtiyacına uygun ve yayınlanmış standartları destekleyen doğru şarj cihazının seçilmesi de enerjinin sürdürülebilirliğine ve güvenli şarja yardımcı oluyor.

Beefull Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alper Arın AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrikli araç şarj istasyonlarında altyapı güç kapasitesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Eğer güç kapasitesi yeterli değil ise en zararsız hali ile bile şarj hizmeti verilemez. Mevcut altyapı zarar görebilir ya da elektrikli araç bozulabilir. En kötüsü de ne yazık ki yangın gibi olaylarla can kayıpları meydana gelebilir." diye konuştu.

Elektrikli araç kullanıcılarına duvara monte edilen elektrik şarj cihazı olan 'wallbox' verildiğini ifade eden Arın, bu cihazların kurulumu sırasında tesisatlarının mutlaka ruhsatlandırılması ve gerekli izinlerin alınarak projelendirilmesi gerektiğini anlattı.

Uzman kontrolü güvenli kurulum ve kullanım için şart

Arın, güvenli kullanım için cihazın elektrik gücünün ne olduğunun, tesisatta o gücün bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Mevcutta yeterli güç olsa bile projelendirme yapılması ve ilgili uzmanların bunu kontrol etmesi gerekiyor. Bu kontrollerden sonra ilgili dağıtım şirketinin projeye onay vermesi, olur görüşünün alınması ve sonrasında da projenin uygulamaya geçmesi süreci başlıyor. Ayrıca, kullanılacak kablo kesitleri, güvenlik ve şaft malzemeleri, sigortalar, kaçak akım engelleyicileri gibi tesisatın olmazsa olmazları var. Bunlar doğru kullanılmazsa da o tesisatta aşırı yüklenmeden kaynaklı ya da yanlış kullanımdan kaynaklı yangın çıkma ihtimali olabiliyor. Ayrıca tesisatta doğru malzeme kullanılmazsa araca giden elektrik akımı ile beraber aracın piline ve araca zarar verme ihtimali de yükseliyor."

Topraklamanın güvenli kullanımda önemli bir konu olduğunu vurgulayan Arın, araçların şarj işlemi için gerekli olan referans topraklama değerlerinin sağlanamaması durumunda şarj hizmetinin alınamayacağını kaydetti.

Bu durumda yangın çıkma ve altyapının zarar görmesi gibi olumsuz sonuçların meydana gelebileceğine işaret eden Arın, şöyle konuştu:

"Öncelikle şarj edilecek elektrikli otomobilin ihtiyacına uygun ve yayınlanmış standartları destekleyen doğu şarj cihazının seçilmesi gerekiyor. Kurulu gücü ve şebekeden çekilen maksimum gücün tespit edilmesi, yürürlükteki yasal mevzuatlar açısından güç ihlali ile güç kalite kriterlerinin sağlanamaması sebebiyle yasal yaptırımlara maruz kalmamak ve mevcut tesisin kullanılabilir güç kapasitesini tespit etmek açışımdan önemli."

Bakım ve deneyim güvenli kullanım için gerekli

Voltrun Enerji AŞ Genel Müdür Veysel Yurdagel de konut sitelerinde elektrikli araç şarj altyapısının yetersiz ve standart dışı kurulumlar sonucu ciddi güvenlik risklerini beraberinde getirdiğini, ortak elektrik faturalarının dağılımında yaşanan sorunların site yönetimleri ve kat malikleri arasında önemli problemlerin ortaya çıkmasına sebep olduğunu söyledi.

Lisanslı şarj ağı işletmecilerinin devreye girmesinin profesyonel, güvenli ve ortak kullanıma uygun şarj çözümlerinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Yurdagel, "Lisanslı işletmeciler, iç tesisat yönetmeliğine uygun gerekli tüm ekipmanları kullanarak şarj istasyonlarının güvenli bir şekilde kurulmasının yanı sıra sundukları düzenli bakım ve denetimlerle, şarj altyapısının sürekli olarak güvenli ve verimli çalışmasını sağlıyor." diye konuştu.

Yurdagel, şarj hizmetlerinin merkezi ve akıllı bir şekilde yönetilmesi, mobil uygulamalar üzerinden şarj başlatma, faturalama ve ödeme seçenekleri ile kullanıcıların 7/24 şarj deneyimlerini kolaylaştırmanın yanı sıra kaçak kullanımın önüne geçilmesine ve elektrik tüketiminin adil bir şekilde dağıtılmasının önünü açtığını ifade etti.

Bu sayede, kat maliklerinin hukuki anlaşmazlıklarla uğraşmasının önüne geçilirken, elektrikli otomobil kullanımının yaygınlaşmasına ve çevresel faydaların maksimum seviyede gerçekleştirilmesine olanak tanınacağını dile getiren Yurdagel, şarj ağı işletmecilerinin rol almasının, konut sitelerinde elektrikli araç krizinin çözümüne yönelik etkili ve kalıcı bir adım olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Ulaşım, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Güvenli Kullanım İçin Kritik - Son Dakika

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