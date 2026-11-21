Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 499 lira 1 kuruş, en düşük 1400 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,7 azalarak 1 milyar 378 milyon 3 bin 153 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 499 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 1400 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 883 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 937 lira 23 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 499 lira 1 kuruş, en düşük 2 bin 472 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.