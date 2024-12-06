Eli Lilly'den 3 Milyar Dolarlık Yatırım

Ekonomi

ABD merkezli ilaç firması Eli Lilly, bu yılın başlarında satın aldığı Wisconsin'deki üretim tesisini genişletmek için 3 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu yatırımın diyabet ve obezite ilaçları dahil olmak üzere şirketin ilaç üretimini artırarak dünya çapında milyonlarca hastaya fayda sağlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, şirketin bu yılın başlarında satın aldığı Wisconsin'deki üretim tesisinin 3 milyar dolarlık bir yatırımla genişletileceği kaydedildi.

Yatırımın şirketin küresel enjekte edilebilir ürün üretim ağını genişleteceği belirtilen açıklamada, diyabet ve obezite gibi alanlarda artan talebi karşılamaya yardımcı olacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, üretim tesisinde halihazırda çalışan 100'ün üzerinde personele ek olarak şirketin 750 yüksek vasıflı kişiye de istihdam sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Üretim tesisinin genişletilmesine yönelik inşaatın gelecek yıl başlamasının planlandığı aktarılan açıklamada, şirketin 2020'den bu yana dünya çapında üretim tesisleri inşa etmek, genişletmek ve satın almak için 23 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı belirtildi.