Emekli Çiftçi Yeniden Hayvancılığa Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli Çiftçi Yeniden Hayvancılığa Başladı

Eflani'de yaşayan İsmail Kuzu, doğal süt ürünleri için 3 yıl sonra hayvancılığa döndü.

19.02.2025 14:48
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Karabük'ün Eflani ilçesinde yaşayan emekli çiftçi, doğal süt ürünleriyle beslenmek için 3 yıl önce bıraktığı hayvancılığa yeniden başladı.

Göller köyünde yaşayan 67 yaşındaki İsmail Kuzu, peynir, süt, tereyağı, yoğurt ve ayran gibi süt ürünlerini katkı maddesiz tüketmek için 2022'de bıraktığı hayvancılığı yeniden yapmaya karar verdi. 6 ay önce Zonguldak'tan 6 inek ve 5 buzağıyı traktörüyle takas eden Kuzu, ürettiği doğal süt ürünleriyle besleniyor.

Kuzu, AA muhabirine, marketlerde satılan peynir, yoğurt, süt, ayran ve tereyağını beğenmediğini, bu nedenle hayvancılığa tekrar başladığını anlattı.

"Sütümü, yağımı, peynirimi ve yoğurdumu doğal yollarla yapıp yiyorum." diyen Kuzu, traktörü verip büyükbaş hayvanları aldığını, daha sonra da kredi çekerek yeni traktör satın aldığını aktardı.

Tarım ve çiftçilik desteklerinden ötürü devlet yetkililerine teşekkür eden Kuzu, "Önceleri 200 dekar ektiğim alanın 70 dekarından destek alıyordum. Şimdi tamamından destek alabiliyorum. Keşke bu imkanlar 18 yaşımızdayken olsaydı. Artık yaşlandık. Gücümüzün yettiği kadar, Allah'ın verdiği ömür devam ettiği ve sağlığımız sıhhatimiz izin verdiği sürece hayvancılığa devam edeceğim." diye konuştu.

Ağustos 2024'te aldığı buzağıların da büyüdüğü ve 3 inekten günde ortalama 30 litre süt aldığından bahsederek, imkan ve desteklerden dolayı gençlere tarım ve hayvancılıkla uğraşmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Emekli Çiftçi Yeniden Hayvancılığa Başladı - Son Dakika

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