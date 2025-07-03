Emekli ve Memur Maaşlarına Zam

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların maaşlara yansıyacak zam oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 16,67 oranında zam yapılacak. - İSTANBUL