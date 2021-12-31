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Emekli ve memur zamları için yeni oranlar sızdı! Emekliye %19.91 memura %21.91! - Son Dakika

Emekli ve memur zamları için yeni oranlar sızdı! Emekliye %19.91 memura %21.91!

31.12.2021 10:00
Emekli ve memur zamları için yeni oranlar sızdı! Emekliye %19.91 memura %21.91!

Memur ve emekli zammı için kesin oran 3 Ocak'ta belli olacak. Ayrıca memur maaşı ve emekli maaşı için bir iyileştirme de yapılacak. Peki, memur maaşları ve emekli maaşları için yapılacak zam ile birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte memur maaş zammı ve emekli maaş zammı ile ilgili merak edilen tüm detaylar!

Milyonlarca memur ve emekli, Ocak zammı için 3 Ocak Pazartesi gününe kilitlenirken, memur maaşı ve emekli maaşı zammı için ipucu da geldi. AA'nın 21 ekonomistle yaptığı ankette Aralık enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 8.54 olmuştu.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE 19.91

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.91 çıkacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE 21.91

Ocak'ta yüzde 5 zam ve 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 21.91'i (yüzde 5 zam + 16.91 enflasyon farkı) bulacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ OLACAK?

Takvim'in haberine göre, bu tahminler ile en düşük maaş Bağ-Kur emeklilerinde 2 bin 818 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 2 bin 239 liraya, memur emeklilerinde 3 bin 993 liraya yükselecek.

SSK emeklilerinde de en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 3 bin 146 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 950 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR AYLIĞI

Aile yardımı hariç en düşük memur aylığı ise 5 bin 279 lira seviyesine yükselecek.

YORUMLAR (3)
  • Nurettin Solak: neden bu kadar fazla verıyorlar tam az yemeye alıştık bu kadar para bizi bozar şimdi işin yoksa git maldivlere havai ye tatile Cevap Yaz 17 4 Yayından Kaldır
  • ekrem ak: Böyle saçma bir durum söz konusu asla olamaz, emekliler bu ülkede yaşamıyor mu, aynı bakkaldan, aynı kasaptan alış veriş yapmıyor mu.. emekliye 19,91% memura 21,91% bu ne saçmalık.? adil gelir dağılımı sizce bu mu..? Cevap Yaz 18 8 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Emekli ve memur zamları için yeni oranlar sızdı! Emekliye %19.91 memura %21.91! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Emekli ve memur zamları için yeni oranlar sızdı! Emekliye %19.91 memura %21.91! - Son Dakika
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