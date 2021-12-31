Emekli ve memur zamları için yeni oranlar sızdı! Emekliye %19.91 memura %21.91!

Milyonlarca memur ve emekli, Ocak zammı için 3 Ocak Pazartesi gününe kilitlenirken, memur maaşı ve emekli maaşı zammı için ipucu da geldi. AA'nın 21 ekonomistle yaptığı ankette Aralık enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 8.54 olmuştu.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE 19.91

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.91 çıkacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE 21.91

Ocak'ta yüzde 5 zam ve 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 21.91'i (yüzde 5 zam + 16.91 enflasyon farkı) bulacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ OLACAK?

Takvim'in haberine göre, bu tahminler ile en düşük maaş Bağ-Kur emeklilerinde 2 bin 818 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 2 bin 239 liraya, memur emeklilerinde 3 bin 993 liraya yükselecek.

SSK emeklilerinde de en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 3 bin 146 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 950 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR AYLIĞI

Aile yardımı hariç en düşük memur aylığı ise 5 bin 279 lira seviyesine yükselecek.