Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır bugünkü yazısında ikramiye ödemelerinin yüzde 100 artması için görüşüldüğünü yazdı.
Daha önce 1000 TL olan emekli bayram ikramiyesi son yapılan zamla beraber 1100 TL olmuştu.
Bu bilgiye göre Ramazan Bayramında 2.000 TL, Kurban Bayramında ise 2.000 TL emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi ödenecek.
Nayır yazısında kulis bilgisini şöyle aktardı:
"Milyonlarca emeklimizi bayram arifesinde az da olsa rahatlatan ikramiye ödemelerinde neredeyse %100 zam yapılacağı, her iki bayramda yapılacak ödemenin toplam 4.000 TL olması yönünde görüşülüyor.
Bu bilgiye göre Ramazan Bayramında 2.000 TL, Kurban Bayramında ise 2.000 TL emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi ödenecek.
Kararın resmileşmesi sonrasında 2022 yılının ilk bayramı olacak olan Ramazan Bayramı öncesinde emekli vatandaşlarımıza herhangi bir başvuru yapmadan emekli maaşı aldıkları banka hesaplarına 2.000 TL emekli ikramiyesi yatırılacak.
Ramazan Bayramı Mayıs başı. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinde yapılacak güncellemeyi bekliyor.
Son söz Cumhurbaşkanında."
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.
Son Dakika › Ekonomi › Emeklilere ilaç gibi gelecek müjde: Bayram ikramiyeleri artıyor, toplam 4 bin TL'ye çıkabilir! - Son Dakika Ekonomi