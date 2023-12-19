Emet Belediyesi Alt Yapı Çalışmalarını Tamamladı

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, çarşı merkezde başlatılan alt yapı çalışmalarının 108 günde tamamladığını ifade etti.

İlçedeki üst yapı çalışmalarının da hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, şehir içinde yaklaşık 10 kilometre sıcak asfalt atım çalışmalarının ilçe merkezinde yoğunlaştığını söyledi.

İlçenin en işlek caddesinde sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Doğan, esnaf ve vatandaşlardan verilen geçici rahatsızlık için helallik istedi.

108 günde çarşı merkezdeki alt yapı çalışmalarını tamamlayarak üst yapı çalışmalarına başladıklarını ifade eden Doğan," Bugün çarşı merkezimize sıcak asfalt atılıyor. Bu 3,5 aylık çalışma sürecinde esnafımızı ve halkımıza verdiğimiz sıkıntılardan dolayı her birinden ayrı ayrı özür diliyor, helallik istiyorum. Kadirşinas Emet halkı her şeyin en iyisine layıktır. Amacımız modern alt yapısı kadar üst yapısı ve aydınlatmaları ile ışıl ışıl bir Gazi Emet oluşturmak içindir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarımızda bizlere destek olan, hoşgörü ve sabırlarıyla destek veren tüm halkımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KÜTAHYA