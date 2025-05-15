Emlak Konut'un İlk Çeyrek Karlılığı 3.25 Milyar TL - Son Dakika
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Ekonomi

Emlak Konut'un İlk Çeyrek Karlılığı 3.25 Milyar TL

Emlak Konut, 2025'in ilk üç ayında 3.253 milyar TL net kâr elde etti ve güçlü büyüme stratejisini vurguladı.

15.05.2025 12:02
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Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, 2025'in ilk üç ayında 3 milyar 253 milyon TL net kar elde ettiklerini açıkladı.

Yılmaz, aynı dönemde şirketin aktif büyüklüğünün 218 milyar 72 milyon TL'ye, net aktif büyüklüğünün ise 167 milyar 100 milyon TL'ye ulaştığını belirtti. Bu güçlü finansal verilerin, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürdüğünü ve uzun vadeli potansiyelini pekiştirdiğini vurguladı.

Emlak Konut GYO, 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 2025'in ilk çeyrek performansını açıkladı. Emlak Konut'un Ataşehir'deki genel müdürlük binasında düzenlenen genel kurula Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş, Genel Müdür Yasir Yılmaz ve paydaşlar katıldı. Genel kurul toplantısında konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz tarafından açıklanan veriler, şirketin yüksek üretim kapasitesi, etkin finansal yönetimi ve sektörel liderliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İlk çeyrek karlılığı 3.253 milyar TL'ye ulaştı

"2025'in ilk üç ayında 3 milyar 253 milyon TL net kar açıkladık. Bu, yatırımcılarımıza güçlü ve dengeli bir bilanço sunduğumuzu açıkça gösteriyor," diyen Yılmaz, şirketin aktif büyüklüğünün 218 milyar 72 milyon TL'ye, net aktif büyüklüğünün ise 167 milyar 100 milyon TL'ye ulaştığını belirtti. Yılmaz, "Bu rakamlar, sürdürülebilir büyüme stratejimizin kararlılıkla devam ettiğini ve uzun vadeli potansiyelimizi daha da pekiştirdiğimizi ortaya koyuyor" dedi.

"3 bin 4 bağımsız bölüm, 31.5 milyar TL değerinde satış"

"Yılın ilk çeyreğinde 360 bin metrekare büyüklüğünde, toplam 3 bin 4 bağımsız bölüm sattık. Bu satışlardan elde ettiğimiz 31,5 milyar TL'lik gelir, kamuoyunun büyük ilgi gösterdiği 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'nın ve projelerimize duyulan güvenin en somut göstergesidir," ifadelerini kullanan Yılmaz, elde edilen bu başarının, markaya duyulan güvenin bir sonucu olduğunun altını çizdi.

Yeni arsalarla genişleyen geliştirme gücü

Yeni arsalara yönelik yatırımlarının sürdüğünü vurgulayan Yılmaz, "Stratejik bölgelerde gerçekleştirdiğimiz 5 yeni arsa alımıyla, 2025'in ilk çeyreğinde şirket portföyümüze 255 bin 500 metrekarelik yeni bir alan kattık. Bu arsaların toplam ekspertiz değeri 9 milyar 171 milyon TL olarak belirlendi. Bu yatırımlarla birlikte proje geliştirilebilir toplam arsa büyüklüğümüz 4 milyon 63 bin metrekareye, ekspertiz değerinin ise 64 milyar 425 milyon TL'ye ulaştı" şeklinde konuştu.

İhale başarılarıyla artan değer

2025'in ilk çeyreğinde, 2 adedi gelir paylaşım modeli olmak üzere toplam 29 adet ihale sürecini başarıyla ve şeffaf bir şekilde sonuçlandırdıklarını belirten Yılmaz, "Sonuçlanan 2 adet gelir paylaşımı ihalesinde; 7,2 milyar TL toplam satış geliri öngörülmüş olup, bu gelirin 3,4 milyar TL'si Emlak Konut payı olarak belirlendi ve bu ihaleler ortalama 2,09 gibi yüksek bir çarpan değeriyle tamamlandı" diye konuştu.

Yeni fon, yeni fırsatlar: 5 milyar TL'lik GYF başvurusu

Yılmaz, şirketin 5 milyar TL hedef büyüklüğe sahip Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) kurmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduğunu belirterek, "Bu yeni fon, yatırımcılarımıza düşük riskli ve öngörülebilir getiri sunarken, projelerimize finansman çeşitliliği sağlayacak" dedi.

Yılmaz, konuşmasını tamamlarken, "Şirketimizin başarıyla yürüttüğü projeler, güçlü bilançosu ve yatırımcılara sunduğu güven ortamı, sürdürülebilir büyüme vizyonumuzun temel taşlarını oluşturuyor. 2025 yılına güçlü adımlarla başladık ve yıl sonu hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Paydaşlarımızla birlikte daha güçlü bir geleceğe yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emlak Konut'un İlk Çeyrek Karlılığı 3.25 Milyar TL - Son Dakika

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