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Ekonomi

En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları

Hafta boyunca en fazla kayıp veren fon, Allbatross Portföy Demir Serbest Fon oldu.

07.12.2024 12:50
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Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 27,36 ile Allbatross Portföy Demir Serbest Fon oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,95'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR SERBEST FON0,156503-27,36
PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)5,474275-10,29
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,826945-5,98
HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)41,240142-5,55
FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ SENTİMENT SERBEST FON1,016009-4,09
QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST FON0,366096-3,83
AK PORTFÖY ALTIN FONU0,618186-3,04
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON1,034916-2,91
KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU12,302453-2,69
GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU1,338214-2,63
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,333922-1,95
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,031717-1,52
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,331199-1,48
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,357305-1,43
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,208645-1,39
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,340864-1,23
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,346823-1,16
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,104678-0,88
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,124208-0,85
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,05265-0,54
(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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