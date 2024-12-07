En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları

Ekonomi

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 27,36 ile Allbatross Portföy Demir Serbest Fon oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,95'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR SERBEST FON 0,156503 -27,36 PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 5,474275 -10,29 ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,826945 -5,98 HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 41,240142 -5,55 FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ SENTİMENT SERBEST FON 1,016009 -4,09 QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST FON 0,366096 -3,83 AK PORTFÖY ALTIN FONU 0,618186 -3,04 ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON 1,034916 -2,91 KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU 12,302453 -2,69 GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU 1,338214 -2,63 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,333922 -1,95 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,031717 -1,52 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,331199 -1,48 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,357305 -1,43 NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,208645 -1,39 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,340864 -1,23 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,346823 -1,16 METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,104678 -0,88 QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,124208 -0,85 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,05265 -0,54 (Bitti) (Bitti)

Kaynak: AA