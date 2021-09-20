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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

20.09.2021 15:31
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,105635-0,49Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,105635-0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010477-0,41
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010826-0,29
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010972-0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,068393-0,35
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,066800-0,33
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,106225-0,19
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,107537-0,17
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,144268-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019184-0,16
VEM Standart EYF0,073271-0,11
VEM Katkı EYF0,019750-0,06
ZEM Katkı EYF0,020963-0,05
HEM Katkı EYF0,019553-0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Anadolu Hayat, İş Bankası, Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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