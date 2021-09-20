BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,105635
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010477
|-0,41
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010826
|-0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010972
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,068393
|-0,35
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,066800
|-0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,106225
|-0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,107537
|-0,17
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,144268
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019184
|-0,16
|VEM Standart EYF
|0,073271
|-0,11
|VEM Katkı EYF
|0,019750
|-0,06
|ZEM Katkı EYF
|0,020963
|-0,05
|HEM Katkı EYF
|0,019553
|-0,05
Kaynak: AA
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