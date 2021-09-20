BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,105635 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010477 -0,41 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010826 -0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010972 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068393 -0,35 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066800 -0,33 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,106225 -0,19 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,107537 -0,17 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,144268 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019184 -0,16 VEM Standart EYF 0,073271 -0,11 VEM Katkı EYF 0,019750 -0,06 ZEM Katkı EYF 0,020963 -0,05 HEM Katkı EYF 0,019553 -0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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