BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,116832 -0,68 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,157840 -0,64 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,157831 -0,64 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,108005 -0,58 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,124501 -0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020688 -0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,032877 -0,58 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,180013 -0,42 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036086 -0,42 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,043077 -0,42 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,122936 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,028056 -0,58 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021240 -0,51 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,051935 -0,47 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017551 -0,43 VEM Dinamik Değişken EYF 0,076111 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009565 -0,07 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,030309 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,051640 -0,15 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016274 -0,14 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032177 -0,11 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051802 -0,10 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,053522 -0,09 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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