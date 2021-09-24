BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,116832
|-0,68
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,157840
|-0,64
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,157831
|-0,64
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,108005
|-0,58
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,124501
|-0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020688
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,032877
|-0,58
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,180013
|-0,42
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,036086
|-0,42
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,043077
|-0,42
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,122936
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,028056
|-0,58
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021240
|-0,51
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,051935
|-0,47
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017551
|-0,43
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,076111
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009565
|-0,07
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,030309
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,051640
|-0,15
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016274
|-0,14
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032177
|-0,11
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,051802
|-0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053522
|-0,09
Kaynak: AA
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