BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF 0,131648 -0,30 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,063849 -0,28 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,018316 -0,25 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,180679 -0,25 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,134214 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,076335 -0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,011461 -0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,027236 -0,55 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016415 -0,40 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,041208 -0,19 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,030268 -0,12 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,095725 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,037666 -0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Arkeologlar türbe sanılan yeri kazdı, sonuç hayal kırıklığı

Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi

Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı!

Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatteki magazin olayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik!

Selin Ciğerci'den ayrılan Gökhan Çıra, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı

AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret