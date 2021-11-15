BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF
|0,131648
|-0,30
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,063849
|-0,28
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,018316
|-0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,180679
|-0,25
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,134214
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,076335
|-0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,011461
|-0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,027236
|-0,55
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016415
|-0,40
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,041208
|-0,19
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,030268
|-0,12
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,095725
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,037666
|-0,05
Kaynak: AA
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