En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,38 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,87 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,67 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,081301 -2,38 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,056192 -1,87 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,069908 -1,67 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,041002 -1,63 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,080257 -1,60 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,039546 -1,58 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,070125 -1,28 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,170729 -1,12 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,102879 -1,11 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,077627 -0,96 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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