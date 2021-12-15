Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,011858
|0,24
|Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF
|0,047739
|0,18
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF
|0,033327
|0,17
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,022484
|0,16
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,055383
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,014216
|1,27
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,013045
|0,72
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,012412
|0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,032825
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,092471
|3,21
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,105527
|2,88
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,053864
|2,83
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,051298
|2,70
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,158230
|2,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,029708
|2,52
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,061722
|2,48
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Dinamik Değişken EYF
|0,034857
|1,94
|Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değişken EYF
|0,102297
|1,92
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,100811
|1,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,100874
|1,89
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070107
|1,86
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,036860
|1,77
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,053302
|1,77
|Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF
|0,021124
|1,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,090986
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,082168
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,033228
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,030015
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,078530
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,083443
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi