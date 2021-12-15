Üye Girişi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

15.12.2021 16:12
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,164615-0,62Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,116468-0,55Cigna Sağlık Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,164615-0,62
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,116468-0,55
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,025060-0,53
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,095193-0,53
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF0,180159-0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,096212-1,55
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,030068-0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,092199-1,66
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,016014-0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Türkiye Hay. ve Em. Pera 2 Değişken Grup EYF0,026602-1,22
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,252098-1,21
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,348894-1,19
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,059832-1,09
Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF0,029333-0,82
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,015289-1,70
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,051318-0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,028599-0,56
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,026737-0,52
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,088433-0,52
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,094431-0,52
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,086496-0,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Togo Cumhuriyeti, Anadolu Hayat, Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:22 Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu: Karşı değiliz
17:21 Samuel Eto'o, işe geç kalan çalışanlarının görevine son verdi
17:03 Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf: Ünlü bir kadınla aşk yaşadım
17:00 Ünlü şarkıcı Semiha Yankı'dan çok konuşulacak itiraf: Kocamla 16 sene birbirimizi dövdük
16:59 Kepçe operatörü feci şekilde yaşamını yitirdi
16:58 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü
16:54 TikTok fenomeni uçakta sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken bayıldı
16:47 Fenerbahçe'nin yıldızları dev derbide yer alacak
16:42 Tarkan'dan sağlık çalışanlarına destek!
16:36 Erdoğan sert tepki göstermişti! Antalya'da stoklanan otomobiller işte böyle görüntülendi
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu: Karşı değiliz Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu: Karşı değiliz         
17:23
Samuel Eto'o, işe geç kalan çalışanlarının görevine son verdi Samuel Eto'o, işe geç kalan çalışanlarının görevine son verdi         
17:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın ismin OHAL çıkışına Bahçeli'den çok sert tepki: Gündeme getirmek gafillik Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın ismin OHAL çıkışına Bahçeli'den çok sert tepki: Gündeme getirmek gafillik         
17:05
Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor         
16:30
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyen şahıs, 3 dizüstü bilgisayarı çalıp kaçtı Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyen şahıs, 3 dizüstü bilgisayarı çalıp kaçtı         
14:22
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 17:29:40. #1.11#
SON DAKİKA: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement