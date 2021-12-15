BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,164615
|-0,62
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,116468
|-0,55
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,025060
|-0,53
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,095193
|-0,53
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF
|0,180159
|-0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,096212
|-1,55
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,030068
|-0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,092199
|-1,66
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,016014
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Türkiye Hay. ve Em. Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,026602
|-1,22
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,252098
|-1,21
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,348894
|-1,19
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,059832
|-1,09
|Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF
|0,029333
|-0,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,015289
|-1,70
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,051318
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,028599
|-0,56
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,026737
|-0,52
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,088433
|-0,52
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,094431
|-0,52
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,086496
|-0,51
Kaynak: AA
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