Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,030966
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF
|0,028013
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,028266
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF
|0,029370
|0,26
|Türkiye Hay. ve Em. Temkinli Değişken EYF
|0,035237
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014755
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,083485
|0,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,076026
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,082405
|0,03
|Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,079492
|0,02
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027398
|0,02
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi