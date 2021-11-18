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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

18.11.2021 15:29
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,032372-0,75NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,360099-0,53Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,032372-0,75
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,360099-0,53
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,238871-0,20
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,575318-0,19
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,866601-0,08
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022526-0,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,107955-0,44
Aura Portföy Değ. Fon0,855113-0,43
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu1,025204-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Tragger, Yatırım, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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