Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,032372 -0,75 NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu 1,360099 -0,53 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,238871 -0,20 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575318 -0,19 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,866601 -0,08 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022526 -0,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 1,107955 -0,44 Aura Portföy Değ. Fon 0,855113 -0,43 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Global Md Portföy Katılım Fonu 1,025204 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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