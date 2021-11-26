Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,138140 -4,86 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 15,229304 -4,80 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 4,286075 -4,77 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,097815 -4,74 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,068144 -4,68 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 1.135,530128 -2,23 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 58,290069 -1,78 QNB Finans Portföy Altın BYF 60,089040 -1,76 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 69,077312 -1,53 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 15,965110 -1,48 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026338 -4,92 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,147536 -4,62 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,069563 -4,52 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,060730 -4,52 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,053117 -4,48 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,207898 -4,75 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,150764 -4,73 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,086035 -4,70 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,217142 -4,68 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,100927 -4,61 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,173438 -4,98 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,333708 -4,37 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,141237 -4,05 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,742770 -4,03 Ak Portföy İkinci Değişken Fon 2,064084 -3,96 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,732760 -4,79 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 5,102479 -4,69 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,755833 -4,52 KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu 1,314124 -4,41 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,370084 -4,35 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,160738 -4,82 Fiba Portföy Altın Fonu 0,056941 -4,79 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,096248 -4,76 Garanti Portföy Altın Fonu 0,188821 -4,75 İş Portföy Altın Fonu 0,073970 -4,74 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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