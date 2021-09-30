Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,118114
|0,74
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,109235
|0,50
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,159622
|0,49
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,159433
|0,48
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,125995
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020774
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,067104
|1,08
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,105441
|0,60
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,163893
|0,60
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,122357
|0,60
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,026924
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017487
|0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,027898
|0,37
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021184
|0,36
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,025780
|0,36
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,075671
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038331
|0,56
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026618
|0,56
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049535
|0,52
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070432
|0,45
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,030339
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,081709
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,080550
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026453
|0,05
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,030995
|0,05
|VEM Para Piyasası EYF
|0,076615
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi