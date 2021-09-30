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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

30.09.2021 15:56
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1181140,74Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1092350,50Allianz Yaşam ve Em. Bir.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1181140,74
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1092350,50
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1596220,49
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1594330,48
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,1259950,48
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0207740,13
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0671041,08
VEM Hisse Senedi EYF0,1054410,60
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1638930,60
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1223570,60
HEM Hisse Senedi EYF0,0269240,59
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0174870,54
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0278980,37
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0211840,36
HEM Dinamik Değişken EYF0,0257800,36
VEM Dinamik Değişken EYF0,0756710,36
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0383310,56
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0266180,56
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0495350,52
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0704320,45
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0303390,36
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0817090,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0805500,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0264530,05
ZEM Para Piyasası EYF0,0309950,05
VEM Para Piyasası EYF0,0766150,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, Anadolu Hayat, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


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