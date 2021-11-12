En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,39 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 2,17 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,12 ile "Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,011714
|3,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,069693
|2,17
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,019255
|2,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,063602
|1,98
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,067767
|1,95
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,062308
|1,91
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,038067
|1,72
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,076728
|1,66
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,061319
|1,64
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,064875
|1,62
Kaynak: AA
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