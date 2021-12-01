En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,82 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,73 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 3,29 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|63,224094
|3,82
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|66,774935
|3,73
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|76,401881
|3,29
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,867200
|2,71
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,504420
|2,70
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.250,239990
|2,69
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,064993
|2,56
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,853164
|2,53
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,060701
|2,48
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,222879
|2,47
Kaynak: AA
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