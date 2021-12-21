En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,76 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 7,17 ile "Nurol Portföy Altın Fonu" ve yüzde 7,05 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: