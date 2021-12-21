En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,76 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 7,17 ile "Nurol Portföy Altın Fonu" ve yüzde 7,05 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|104,240813
|8,76
|Nurol Portföy Altın Fonu
|1,876951
|7,17
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.685,353211
|7,05
|HSBC Portföy Altın Fonu
|8,385379
|7,01
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,134726
|6,95
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,141209
|6,95
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|2,211491
|6,91
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,084075
|6,84
|İş Portföy Altın Fonu
|0,108093
|6,69
|Inveo Portföy Altın Fon
|2,091341
|6,68
Kaynak: AA
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