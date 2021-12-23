En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,39 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,35 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)u" ve yüzde 3,34 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: