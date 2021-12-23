En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,39 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,35 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)u" ve yüzde 3,34 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,059877
|3,39
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,118185
|3,35
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|1,033614
|3,34
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|16,768842
|3,28
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,131431
|2,63
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,058717
|1,99
|Inveo Portföy Bir. Değ. Fon
|2,153116
|1,77
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,051497
|0,75
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,595592
|0,23
|İş Portföy Tema Değ. Fon
|0,034253
|0,23
Kaynak: AA
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