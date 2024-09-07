En pahalısı 89 TL oldu! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Ekonomi

Geçtiğimiz günlerde iki sigara grubu sigaraya zam yapmıştı, üçüncü şirket de yeni fiyat listesini açıkladı. En pahalı sigara 89 liraya çıktı, en ucuz sigara 68 TL'den satılacak.

3 YILDA 61,5 TL ZAM YAPILDI



Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, iki sigara grubuna gelen zam haberleri sonrası bir grubuna da zam geldiğini açıkladı.

Dündar sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise 3 yılda sigaraya yapılan zammı ortaya koydu. 3 yıl önce fiyatların 19.50 TL olduğunu kaydeden Dündar, bugün aynı sigaranın 81 TL'ye yükseldiği bilgisini paylaştı.