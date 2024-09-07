En pahalısı 89 TL oldu! Bir sigara grubuna daha zam geldi - Son Dakika
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Ekonomi

En pahalısı 89 TL oldu! Bir sigara grubuna daha zam geldi

En pahalısı 89 TL oldu! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Son günlerde sigara fiyatlarına yapılan zamlar sonucunda en pahalı sigara 89 TL'ye çıktı. İki sigara grubu tarafından zam yapılmasının ardından, üçüncü bir şirket de yeni fiyat listesini duyurdu. En ucuz sigara fiyatı 68 TL olarak belirlendi. Son 3 yılda sigara fiyatlarına toplamda 61,5 TL zam geldi.

07.09.2024 08:29
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Geçtiğimiz günlerde iki sigara grubu sigaraya zam yapmıştı, üçüncü şirket de yeni fiyat listesini açıkladı. En pahalı sigara 89 liraya çıktı, en ucuz sigara 68 TL'den satılacak.

3 YILDA 61,5 TL ZAM YAPILDI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, iki sigara grubuna gelen zam haberleri sonrası bir grubuna da zam geldiğini açıkladı.

Dündar sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise 3 yılda sigaraya yapılan zammı ortaya koydu. 3 yıl önce fiyatların 19.50 TL olduğunu kaydeden Dündar, bugün aynı sigaranın 81 TL'ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi En pahalısı 89 TL oldu! Bir sigara grubuna daha zam geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • ferhat eser: yakında herkez tövbe edip alkolü sigarayı bırakacak böyle anlamlı zamlar için teşekkür etmeliyiz 60 187 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: zam zam zam başka işiniz gücünüz yokmu sizin ya hayret bi şey 168 22 Yanıtla
  • Cengiz null: Uçuyoruz avrupa bizi kıskanıyor 162 26 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Alkole sigara gelsin bıraksın millet 46 121 Yanıtla
  • Deniz Uzar: asgari ücrete 4 kat zam geldi mi 132 12 Yanıtla
  • Deniz Memis: Durmak yooook yola devam 126 8 Yanıtla
  • Ali Yıldız: Hayaldi gerçek oldu !!! 96 8 Yanıtla
  • MUSTAFA KURTFAKI: Analoluda bir tabir vardır hem ağlar hem gelin olur ben dahil hem sağlık hem ekonomik olarak çok zararlı bir şeyi ısrarla kullanıyoruz inşallah herkes sigarayı biraki 45 34 Yanıtla
  • ferhat eser: astronot marslı estağfurullah arkadaşım ama bunların kime faydası var bende tüketiyorum çocukların sağlığını düşünüyorum sadece 11 35 Yanıtla
  • astronot marslı: Ferhat a zam yok o kral 31 4 Yanıtla
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