Üye Girişi
Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nde düzenlemeye gidildi - Son Dakika

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nde düzenlemeye gidildi

08.02.2022 22:57
Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nde düzenlemeye gidildi

Borsa İstanbul'da, Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) paya ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde uygulanmakta olan Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin (EBDKS) 17.00-18.

Borsa İstanbul'da, Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) paya ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde uygulanmakta olan Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin (EBDKS) 17.00-18.00 arasında devreye girmesi halinde pay piyasasında işlemlerin kapanış seansı başlangıcına kadar (18.00'e kadar) geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Borsa İstanbul internet sitesinde yayınlanan duyuruda, EBDKS'de yapılan değişiklikler açıklandı.

Duyuruya göre, EBDKS'nin devreye girmesi halinde seans sonuna kadar geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının otomatik olarak uygulanması kararlaştırıldı.

EBDKS'nin mevcut durumda 17.00-17.30 arasında devreye girmesi halinde yapılan uygulamalara ilişkin bu süre 17.00-18.00 olarak değiştirilirken, EBDKS'nin 17.30'dan sonra devreye girmesi halinde yapılan uygulamalar kaldırıldı.

Duyuruya göre, EBDKS'nin 17.00-18.00 arasında devreye girmesi halinde pay piyasasında işlemlerin kapanış seansı başlangıcına kadar (18.00'e kadar) geçici olarak durdurulmasına ve kapanış seansına dahil olan işlem sıralarında işlemlere kapanış seansı ile devam edilmesine karar verildi.

VİOP'ta, EBDKS nedeniyle işlemleri geçici olarak durdurulan dayanak varlıklara dayalı pay ve pay endeksi vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde işlemlerin 18.08'de sürekli işlem seansı ile yeniden başlatılması uygulamasına ise devam edileceği aktarıldı.

Borçlanma Araçları Piyasası bünyesindeki Pay Senedi Repo Pazarında işlemlerin seans sonuna kadar (17.30) geçici olarak durdurulması uygulamasına ise devam edileceği belirtildi.

Duyuruda açıklanan değişikliklerin 9 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

YORUMLAR
500

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nde düzenlemeye gidildi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
22:57 Fenerbahçe, Real Madrid'i sahada yok etti! İspanyol devi tarihinde bir ilki yaşadı
22:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, rock müziğini öncü isimlerinden Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı
22:52 Angelina Jolie, sosyal medya hesabından paylaştı: "Bir daha hiç dışarı çıkamayabilirim"
22:40 Son Dakika: Kadıköy'de büyük mağlubiyet! Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Kayserispor'a elendi
22:13 Halil Falyalı'nın suikasta uğradığı olay yerinden ilk görüntüler! 50 boş kovan bulundu
22:11 Gazeteci Erk Acarer sosyal medyadan paylaştı: İşte Falyalı'nın katil zanlıları!
22:00 Bakan Nebati, Londra'da bankacı ve üst düzey yöneticilerle toplantı yaptı
21:46 Fenerbahçe'nin en büyük pişmanlığıydı! Süper Lig'e geri dönen bu isim resmen imzayı attı
21:21 Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçiyordu! Halil Falyalı uğradığı silahlı saldırıda can verdi
20:52 Karagümrük kalecisinin maçta zangır zangır titrediği anlar gündem oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 23:03:11. #1.11#
SON DAKİKA: Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nde düzenlemeye gidildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement