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Endüstriyel Yemek Sektöründe Fiyatlar Artacak - Son Dakika
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Endüstriyel Yemek Sektöründe Fiyatlar Artacak

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, enflasyonun etkisiyle endüstriyel yemek sektöründe fiyatların artacağını belirtti. Yeni yıla yüzde 30'a yakın bir zamla başlanacağı söylendi. Ayrıca, sektördeki enflasyonist ortamın etkisiyle hazır yemek fiyatlarının 3 aylık periyotlarla güncellendiği ifade edildi.

Endüstriyel Yemek Sektöründe Fiyatlar Artacak
28.12.2023 - 15:47,  Güncelleme: 15:48
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Enflasyonun etkisiyle birlikte, endüstriyel yemek sektöründe fiyatlarda artacağını belirten BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, sektördeki enflasyonist ortamın etkisiyle hazır yemek fiyatlarının 3 aylık periyotlarla güncellendiğini ve yeni yıla yüzde 30'a yakın bir zamla başlanacağını söyledi.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, yazılı olarak yaptığı açıklamada, 2024 yılının ilk 3 ayında, hijyen ve sanitasyon standartlarına uygun üretilen, yenilebilir ve sektör işletmeleri açısından sürdürülebilir 4 kap yemek fiyatının en az 80-90 lira olacağını söyledi. Bu menüye ekmek, yoğurt, salat barın dahil olmadığını, bu fiyatın altında satılan yemeklerin güvenilir olmayacağını vurgulayan Başkan Dönmez, endüstriyel yemek sektörün kar marjının düşük olduğunu ve bu nedenle fiyatların 3 ayda bir eridiğini de ifade etti.

Coşkun Dönmez, endüstriyel yemek sektörünün enflasyonist ortama ayak uydurabilmek için fiyatlarını 3'er aylık periyotlar ile güncellenmek zorunda kaldığını belirtti. 2024 yılında beklenen asgari ücret artışının maliyetlerine yüzde 15 civarında etki edeceğini ifade eden Dönmez, sektörlerinde işçiliğin giderlerinin yüzde 30'unu oluşturduğunu belirterek, son üç aydaki yüzde 12'lik enflasyon farkının da eklenmesiyle yemek fiyatlarının kolaylıkla hesaplanabileceğini ifade etti.

Başkan Dönmez, bazı temel gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının çok iyi incelenmesi gerektiğini belirterek, yeni sezon ürünler çıkana kadar depolarda bekleyen gıdalarda maliyetler değişmediği halde fiyatlarının sürekli artmasına bir türlü anlayamadıklarını söyledi.

Yemek sektöründe kayıt dışı ekonominin sektörü olumsuz etkilediğine de dikkat çeken Coşkun Dönmez, özellikle "gece döneri", "geve pilavı" gibi farklı isimlerle ortaya çıkan ürünlerde yeterli denetimin olmadığını belirtip, bakanlık ve yerel yönetimlerin denetimlerini sıklaştırılması gerektiğini vurguladı. Coşkun Dönmez, Bursa'da şehrin doğu ve batısında olmak üzere iki gıda sanayi bölgesine ihtiyaç duyulduğunu da ifade etti. Bu bölgelerin oluşturulmasıyla sektörün atıklarının daha etkili bir şekilde yönetilebileceğini kaydeden Dönmez, aynı zamanda bu bölgelerde kurulacak gıda kontrol laboratuvarları ile sektörün sürekli denetim altında tutulmasının mümkün olacağına vurgu yaptı. - BURSA

Kaynak: İHA
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