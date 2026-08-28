Enerji İthalatı Temmuz'da %13,1 Arttı - Son Dakika
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Enerji İthalatı Temmuz'da %13,1 Arttı

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Türkiye'nin enerji ithalatı temmuzda 5,8 milyar dolara çıkarak geçen yıla göre %13,1 arttı.

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artarak 5 milyar 825 milyon 757 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, temmuzda Türkiye'nin toplam ithalatı, 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 5,1 artarak 32 milyar 965 milyon 736 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 5 milyar 825 milyon 757 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl temmuzda bu rakam 5 milyar 148 milyon 959 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 13,1 arttı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 0,3 artarak 2 milyon 931 bin 690 tona yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji İthalatı Temmuz'da %13,1 Arttı - Son Dakika

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