Buna göre, Aksaray , Antalya , Burdur , Diyarbakır , Mersin , Muş , Nevşehir , Osmaniye ve Siirt 'te güneş enerjisine dayalı 12 YEKA belirlendi.

Kaynak: AA

Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneşte 12 YEKA belirledi - Son Dakika

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