Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneşte 12 YEKA belirledi - Son Dakika
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneşte 12 YEKA belirledi

12.06.2022 08:52
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneşte 12 YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 9 ildeki 12 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 9 ildeki 12 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Aksaray, Antalya, Burdur, Diyarbakır, Mersin, Muş, Nevşehir, Osmaniye ve Siirt'te güneş enerjisine dayalı 12 YEKA belirlendi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneşte 12 YEKA belirledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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