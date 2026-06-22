Enflasyon Beklentileri Geriledi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin haziran ayında piyasa katılımcıları ve hanehalkları için gerilediğini, reel sektör için değişim göstermediğini açıkladı.

TCMB, Haziran 2026 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Buna göre; 2026 yılı Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,01 puan azalarak yüzde 23,81 seviyesine geriledi. Reel sektör için değişim göstermeyerek yüzde 33,10 seviyesinde kalırken, hanehalkı içinse 3,38 puan azalarak yüzde 46,13 seviyesine geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,10 puan artarak yüzde 15,70 seviyesinde gerçekleşti.