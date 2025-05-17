Mehmet Şimşek: Mayıs'ta enflasyon beklentisi yüzde 25,1'e geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Mehmet Şimşek: Mayıs'ta enflasyon beklentisi yüzde 25,1'e geriledi

Mehmet Şimşek: Mayıs\'ta enflasyon beklentisi yüzde 25,1\'e geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mayıs ayı enflasyon beklentisinin geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında 8,2 puan gerileyerek yüzde 25,1'e düştüğünü açıkladı. Bakan, dezenflasyonu önceliklendiren politikalarının bu sonuçta etkili olduğunu belirtti.

17.05.2025 18:35
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Bakan Şimşek, "Mayıs'ta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1'e geriledi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı enflasyon beklentisine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 25'E GERİLEDİ

Şimşek paylaşımında Mayıs ayı enflasyon beklentisinin gerilediğini duyurdu. Şimşek, "Mayıs'ta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1'e geriledi" ifadelerini kullandı.

Şimşek'in paylaşımının tamamı şöyle: "Mayıs'ta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1'e geriledi. 24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken nisana göre sınırlı arttı. Dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalarımız sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor."

Mehmet Şimşek: Mayıs'ta enflasyon beklentisi yüzde 25,1'e geriledi
Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mehmet Şimşek: Mayıs'ta enflasyon beklentisi yüzde 25,1'e geriledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ender Kervancıoğlu:
    İnanıyor musunuz. İkna oldunuz mu AK koyunlar? Hadi koşun oy verin. 64 8 Yanıtla
  • fevzi2424:
    kiralar niye düşmedi hani nerde benim neden cebimde yine para yok 57 2 Yanıtla
  • 153246:
    Bu keltoş bakanı yalan makinesine bağlayın ,, makina bile inanıp yalan söylemeye başlar 51 2 Yanıtla
  • akil:
    he he .. 51 1 Yanıtla
  • Osman A:
    İyi de çarşı pazar,kıyafet,gıda faturalar öyle demiyor.Bu enflasyon kime düşüyor,zengine mi ? 50 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Doğru ama yeterli değil, ayrıca önce faizlerin düşmesi lazım, yoksa bunun altına düşmez. Daha radikal kararlar alınmalı, gerçi tam düşerken sokak mitingleri çıkınca tekrar yükseldi. 9 32 Yanıtla
  • n5685244:
    her yerde zam var nasıl oluyor bu sayın bakan siz nerde alış veriş yapıyorsanız bizde oraya gidelim 36 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ya sanki 25 oyle cok az bi rakam gibi.. algi alayi algi.. niye 100 oldi niye 150 oldu sevinecek moyiz simdi 25 bekliyorlar diye tek rakam olmadikca hepsi zulum vatandasa 4 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    ALLAH çarpacak bir gün seni. onlarca emeklinin ahını alıyorsun sayın şimşek 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mehmet Şimşek: Mayıs'ta enflasyon beklentisi yüzde 25,1'e geriledi - Son Dakika
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