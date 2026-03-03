Enflasyon Raporu: Gıda ve Petrol Fiyatları - Son Dakika
Enflasyon Raporu: Gıda ve Petrol Fiyatları

Enflasyon Raporu: Gıda ve Petrol Fiyatları
03.03.2026 12:01
Bakan Şimşek, gıda fiyatlarındaki artışı hava şartlarına bağlı telafi beklediklerini açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son iki ayda gıda fiyatlarında görülen yüksek artışların, önümüzdeki dönemde hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini bekliyoruz. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Şubatta aylık enflasyon yüzde 2,96 gerçekleşti. Gıda fiyatlarının uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artması, yıllık enflasyonda geçici bir yükselişe neden oldu. Temel mal enflasyonu yüzde 16,6'ya geriledi. Katılığın yüksek olduğu hizmet enflasyonu ise son 47 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 40'ın altına indi. Bu görünüm enflasyonda aşağı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret ediyor. Son iki ayda gıda fiyatlarında görülen yüksek artışların, önümüzdeki dönemde hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini bekliyoruz. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz. Dezenflasyon sürecinin devamı için tüm politika araçlarımızı eş güdüm içinde kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Enflasyon Raporu: Gıda ve Petrol Fiyatları

SON DAKİKA: Enflasyon Raporu: Gıda ve Petrol Fiyatları
