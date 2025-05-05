Enflasyonla Mücadelede İstikrarlı Gerileme - Son Dakika
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Ekonomi

Enflasyonla Mücadelede İstikrarlı Gerileme

Enflasyonla Mücadelede İstikrarlı Gerileme

Bakan Bolat, nisan ayı enflasyon verilerinin olumlu olduğunu belirtti ve dengeleme sürecinin sürdüğünü vurguladı.

05.05.2025 14:09
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı verileri, enflasyonla mücadelede başarılı bir dengeleme ve aşağı doğru istikrarlı bir gerileme sürecinin devam ettiğini göstermektedir" dedi.

Bakan Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı verileri, enflasyonla mücadelede başarılı bir dengeleme ve aşağı doğru istikrarlı bir gerileme sürecinin devam ettiğini göstermektedir. Geçtiğimiz nisan ayında özellikle küresel ticaretteki belirsizliklerin dünya piyasalarında meydana getirdiği büyük çalkantılar, mevsim geçişi olan bu ayda zirai don afetinin de etkisiyle gıda ürünlerinin fiyatlarında yaşanan düzeltme, giyim ve ayakkabı gibi mevsimsel ürünlerde sezon başı olması nedeniyle fiyat artışları olması gibi olumsuz etkilere rağmen, TÜFE aylıkta yüzde 3 ve TÜFE yıllıkta yüzde 37,86'lık nisan verisi, enflasyondaki istikrarlı gerileme trendinin devam ettiğini göstermektedir. Hedefimiz, düşük oranlı enflasyonun ve dengeli büyüme sürecinin, halkımızın refah ve satın alma gücünde daha fazla artışın sağlanacağı, yurt içi ve uluslararası alanda güçlü ve dirençli bir ülkemiz ekonomisini sürdürülebilir kılmaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

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