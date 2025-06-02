EPAL Türkiye, Sürdürülebilir Tedarik İçin Konya'da Zirveye Katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

EPAL Türkiye, Sürdürülebilir Tedarik İçin Konya'da Zirveye Katıldı

EPAL Türkiye, Sürdürülebilir Tedarik İçin Konya\'da Zirveye Katıldı
02.06.2025 16:10
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EPAL Türkiye, Konya'da düzenlenen zirvede sürdürülebilir tedarik ve palet avantajlarını tanıttı.

Tedarik Zinciri Yönetiminde standardizasyon ve çevresel sürdürülebilirlik sunan EPAL Türkiye, Konya'daki Satınalma Zirvesinde yeniden kullanım, geri dönüşüm ve denetim avantajlarını sunarak öne çıktı.

Sürdürülebilir tedarik ve lojistik yönetiminin tanıtımına katkı sunmayı sürdüren TEPAL-EPAL Türkiye, bu kez de TÜSMOD'un Konya'da düzenlediği CPO Konya Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi'nde Platin Sponsor olarak yer aldı. Etkinlikte, yeniden kullanım, değişim, onarım ve geri dönüşüm ilkelerine dayanan EPAL; Euro palet değişim havuzunun avantajlarını aktarıldı. Katılımcılar, özellikle paletlerin dayanıklılığı, ekonomik ömrü ve çevresel katkılarına büyük ilgi gösterdi.

Etkinlik sırasında Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Zahit Çatlı da EPAL paletleri yakından inceledi. EPAL paletlerin üzerinde bulunan ve yalnızca lisanslı firmalara özel olarak verilen, paletlerin orijinalliğini kolayca tespit edilmesini sağlayan kontrol zımbaları, teknik tabiri ile "agraf"lar hakkında bilgi aldı.

TÜSMOD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Hüryılmaz, etkinlikte Dernek faaliyetlerine dair bilgi vererek, Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanında mesleki standartların geliştirilmesi, yerli üreticilerin desteklenmesi ve sektörel gelişmelerin farklı şehirlerde düzenlenen etkinliklerle üyelere aktarılmasının TÜSMOD'un öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Etik, sorumlu, yenilikçi ve saygın bir Satınalma vizyonuyla mesleğin geleceğinin ele alındığı zirvede, deneyimli profesyoneller ile genç meslektaşlar bir araya gelirken; hukuk, kamu, sanayi ve teknoloji alanlarındaki güncel gelişmeler ışığında stratejik tedarik yönetimi uygulamaları paylaşıldı. Mesleği ileri taşıyacak fikirlerin doğduğu, güçlü bağların kurulduğu ve ortak değerler etrafında buluşulan etkinlik, Anadolu'nun kalbinden sektöre güçlü mesajlar verildi.

Konya Sanayi Odası'nda düzenlenen zirvede, TEPAL Başkanı Cafer Özgen, EPAL paletlerin yalnızca dayanıklılık açısından değil; ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik yönleriyle de ön plana çıktığını vurguladı.

Başkan Özgen, görünürde ucuz gibi görünen tek kullanımlık ahşap paletlerin, uzun vadede işletmelere ciddi maliyet ve güvenlik riski oluşturduğunu ifade etti. Başkan Özgen, "Taşıma sırasında yaşanan kırılmalar hem ürün zararına neden oluyor hem de iş güvenliği açısından tehdit oluşturuyor" dedi.

EPAL paletlerin standartlara uygunluğu sayesinde ortalama 20 kez tamir edilip tekrar kullanılabildiğini belirten Özgen, bu paletlerin yalnızca taşıma aracı değil, aynı zamanda ikinci el pazarda ekonomik değer taşıyan bir enstrüman olduğunu söyledi. Kullanım ömrünü tamamlayan paletlerin geri dönüşüm yoluyla talaş ve cips haline getirilerek ekonomiye kazandırıldığını da aktardı.

Etkinlikte, EPAL sisteminin bağımsız kalite kontrolleriyle düzenli olarak denetlendiği ve yılda 25 binin üzerinde haberli veya habersiz denetim gerçekleştirildiği bilgisi de paylaşıldı. Bu denetimlerin, lojistik süreçlerde yüksek kalite ve güvenlik standartlarının korunmasına imkan sağladığı vurgulandı.

TEPAL'in sektörel etkinliklerdeki aktif rolü, EPAL paletlerin lojistikte verimliliği artırmasının yanı sıra çevre dostu yapısıyla da tercih edilmesini sağlıyor. Başkan Cafer Özgen, Türkiye'de EPAL sisteminin daha yaygın kullanılmasının hem işletmelerin maliyetlerini azaltacağını hem de karbon ayak izlerini düşüreceğinin mesajını yineledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Ekonomi, Türkiye, Finans, Çevre, Konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPAL Türkiye, Sürdürülebilir Tedarik İçin Konya'da Zirveye Katıldı - Son Dakika

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