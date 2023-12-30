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EPDK, 2024 için YEKDEM maliyetlerini belirledi - Son Dakika
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EPDK, 2024 için YEKDEM maliyetlerini belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2024 için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerini belirledi. EPDK'nin kararına göre, 2024 Ocak-Aralık döneminde YEKDEM maliyeti megavatsaat başına 179,51 lira ile 391,74 lira arasında değişecek.

EPDK, 2024 için YEKDEM maliyetlerini belirledi
30.12.2023 - 19:41,
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2024 için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerini belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2024 Ocak- Aralık döneminde YEKDEM maliyeti megavatsaat başına 179,51 lira ile 391,74 lira arasında değişecek.

Kaynak: AA
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