Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli tahsil edilmeyeceğini bildirdi.
EPDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin hak sahibi, taşınma söz konusu olsun ya da olmasın elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli ödemeyecek.
Düzenlemeyle, söz konusu yardımın ihtiyaç sahiplerine daha etkin bir şekilde ulaştırılmasının yanı sıra hane üyesi olmayan ya da farklı isim üzerine kayıtlı elektrik aboneliği ve usulsüz kullanımın önüne geçilmesi hedefleniyor.
Güvence bedeli, hane elektrik tüketimine göre 681 lira ile 1634 lira arasında değişiyor.
Son Dakika › Ekonomi › EPDK, elektrik faturası desteği alan vatandaşlardan güvence bedeli tahsil etmeyecek - Son Dakika
Petrol Ofisi Grubu, Kia Türkiye ile olan iş birliğini 2029 yılına kadar uzatarak, POTEM'de Kia modelleri ve teknolojisine özel motor yağları geliştirmeyi 5 yıl daha sürdürecek. İş birliği kapsamında geliştirilen Maxima K 5W-30 ve K 5W-40 motor yağları, tüm Kia modellerine uyumlu en ideal çözümleri sunuyor. Anlaşma ayrıca şanzıman, diferansiyel yağları ve fren-soğutma sistemi ürünlerini de kapsıyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MTSO tarafından düzenlenen İş Dünyası-Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Buluşması'na katıldı. Seçer, belediye hizmetlerine devam ettiklerini ve Mersin'in sorunlarına çözüm ürettiklerini belirtti. Ayrıca, Mersin'in tanıtımı için bir dizi adım attıklarını ve ikinci 5 yıllık görev süresinde Metro, Sosyal Konut ve Afete Dirençli Bir Kent gibi projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Araban sarımsağının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Bu tescille birlikte Türkiye'nin tescilli ürün sayısı 21'e yükseldi. Araban sarımsağı, Gaziantep'in Araban Ovası'nda yetişen ve diğer sarımsaklardan farklı bir lezzete sahip olan bir üründür. Bakanlık, coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak ve uluslararası alanda tanıtmak için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya gelerek asgari ücret konusunu ele aldı. Arslan, enflasyondaki yükselişin devam etmesi durumunda asgari ücret tartışmasının hızlanabileceğini belirtti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu için Ankara Sanayi Odasının (ASO) binasında tahsis edilen yeni çalışma ofisi hizmete girdi. Açılışa Oda Başkanı Seyit Ardıç, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Başkanı Gürsel Baran da katıldı. Kadın girişimcilerin ekonomik kalkınmadaki önemine vurgu yapan Ardıç, ASO olarak kadının iş gücüne katılması ve ekonomik olarak güçlenmesine önem verdiklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu ise ofisin kadın girişimcilere destek olacağına inandığını ifade etti.
Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayiciler Derneği (KTSD) Genel Kurul toplantısında Ahmet Pura, başkanlık görevine tekrar seçildi. Melike Özener ve Nilgün Dayıoğlugil başkan yardımcılıklarına, M. Fuat Morgül ise genel sekreterliğe getirildi. Pura, derneğin sektörün temsil edilmesi ve referans noktası olma açısından önemini vurgulayarak, ev ve kişisel bakım endüstrisi ve ürünlerinin yasal, bilimsel ve toplumsal platformlardaki ortak sesi olmayı hedeflediklerini belirtti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çivril ilçesinde tamamladığı ikinci lisanslı depoculuk tesisini hizmete aldı. Türkiye'de ilk kez belediye desteği ile yapılan lisanslı depoların yaklaşık 250 milyon liraya mal olduğu belirtilirken, çiftçilerin artık ürünlerini ucuz bir şekilde elinden çıkarmak zorunda kalmayacağı vurgulandı.
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının iç pazarı hareketlendireceğini belirterek, ara tatil ve bayram tatili döneminde tüm seyahatlerin ekonomik hacminin toplamda 100 milyar lira seviyelerinde gerçekleşmesini öngördüklerini söyledi. Bağlıkaya, yurt içi pazarı daha da hareketlendireceğini ve vatandaşları ülkenin dört bir yanında tatil yapmaya davet ettiklerini ifade etti. Ayrıca, yurt dışı turlar konusunda vize sorununun devam ettiğini ve vatandaşların Balkan turlarına ve Mısır gibi vizesiz destinasyonlara yöneldiğini belirtti. Seyahat acentelerinin bayram tatili için her bütçeye uygun paketler hazırladığını ve vatandaşların tatillerini güvende geçirmeleri için TÜRSAB üyesi seyahat acentelerini tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.
Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,4230 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,4 azalışla 32,2170'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,6 yükselişle 32,4230'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 yükselişle 35,4590, sterlin/TL 0,5 artışla 41,4690'dan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 103,2 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed), dünkü toplantısında, beklentilerden güçlü gelen enflasyona karşın yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceği tahminini koruması varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Öte yandan, analistler, yurt dışında da gözlerin İngiltere Merkez Bankasının (BoE) açıklayacağı faiz kararına çevrildiğini kaydederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti. Bugün TCMB ve BoE'nin para politikası kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puanın destek olarak öne çıktığını, 104 ve 105 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?