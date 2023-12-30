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EPDK, Vadeli Doğal Gaz ve Elektrik Piyasası Ücretlerini Belirledi - Son Dakika
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EPDK, Vadeli Doğal Gaz ve Elektrik Piyasası Ücretlerini Belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gelecek yıl itibarıyla geçerli olacak Vadeli Doğal Gaz Piyasası ve Vadeli Elektrik Piyasası birim ücretlerini belirledi. EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Detaylar haberde...

EPDK, Vadeli Doğal Gaz ve Elektrik Piyasası Ücretlerini Belirledi
30.12.2023 - 21:29,
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gelecek yıl itibarıyla geçerli olacak Vadeli Doğal Gaz Piyasası ve Vadeli Elektrik Piyasası birim ücretlerini belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Vadeli Elektrik Piyasası'nda ise birim işlem ücreti megavatsaat başına 1,50 lira, yıllık katılım ücreti 15 bin lira ve kabul edilmeyen itiraz ücreti de adet başına 200 lira olarak belirlendi.

Vadeli Doğal Gaz Piyasası'nda ise birim işlem ücreti ve yıllık katılım ücreti değişmedi.

Piyasada birim işlem ücreti standart metreküp başına 0,000450 lira, yıllık katılım ücreti 2 bin 500 lira olurken, kabul edilmeyen itiraz ücreti de adet başına 500 lira olarak tespit edildi.

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'nda 2024'te geçerli olacak birim işlem ücreti ise standart metreküp başına 0,004148 lira, birim dengesizlik uzlaştırma işletim ücreti standart metreküp başına 0,006223 lira, yıllık katılım ücreti 82 bin 967 lira ve kabul edilmeyen itiraz ücreti de adet başına 500 lira oldu.

Kurul, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Piyasası'nda gelecek yıl birim ücretinin megavatsaat başına 0,30 lira, yıllık katılım ücretinin 1500 lira olarak uygulanmasını kararlaştırdı.

Söz konusu kararlar, 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Öte yandan, Kurul kararıyla Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin 2024 yılı piyasa işletim gelir tavanı elektrik piyasası için 997 milyon 243 bin 456 lira, doğal gaz piyasası için 41 milyon 983 bin 718 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA
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