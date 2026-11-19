Erdemir, düşük karbonlu üretim hedefleri doğrultusunda karbon yakalama teknolojileri geliştiren yerli girişim HELIOS Bilim ve Teknoloji A.Ş. ile mutabakat imzaladı. COP31 kapsamında gerçekleştirilen iş birliğiyle karbon yakalama teknolojilerinin geliştirilmesi, sanayi ölçeğinde uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve iş birliği fırsatlarının ortaya konulması hedefleniyor.

Türkiye'nin önde gelen çelik üreticilerinden Erdemir, sanayide yeşil dönüşümü destekleyecek yeni teknolojilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Erdemir ile karbon yakalama teknolojileri geliştiren yerli teknoloji girişimi HELIOS Bilim ve Teknoloji A.Ş. arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında gerçekleştirilen imza törenine Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza İsmail Doğan ile HELIOS Genel Müdürü Gizem Uysal ve Operasyon Direktörü Gizem Şanyılmaz katıldı.

Karbonsuzlaşma yolculuğunda farklı teknolojiler geliştiren aktörlerin yer aldığı ekosistemin genişletilmesi açısından önem taşıyan iş birliği ile teknolojilerin sanayiyle buluşmasına, uygulama alanlarının değerlendirilmesine ve uzun vadede ticarileşme potansiyelinin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Karbon yakalama teknolojileriyle düşük karbonlu üretime katkı

Demir-çelik gibi karbon yoğun sektörlerde karbonsuzlaşma, mevcut üretim proseslerinin ve süreçlerin iyileştirilmesinden başlayarak orta ve uzun vadede yeni teknolojilerin devreye alınmasına uzanan kapsamlı bir dönüşüm sürecini gerektiriyor.

Enerji verimliliği, alternatif enerji kaynakları ve düşük karbonlu üretim teknolojilerinin yanı sıra karbon yakalama, kullanma ve depolama çözümleri uzun vadede çeliğin yeşil dönüşümünde önemli seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

HELIOS tarafından geliştirilen teknolojiler, endüstriyel süreçlerde ortaya çıkan karbondioksitin yakalanmasına yönelik çözümler sunmayı hedefliyor. Bu alandaki gelişmeleri yakından takip eden Erdemir de bu teknolojilerin gelişimini ve potansiyel kullanım alanlarını, uzun vadeli karbonsuzlaşma yol haritasının bir parçası olarak değerlendiriyor.

Yerli teknoloji girişimlerinin gelişimine destek

Şirket, yeşil dönüşümün tek bir şirketin ya da tek bir teknoloji sağlayıcısının tek başına gerçekleştirebileceği bir süreç olmadığı yaklaşımıyla, teknoloji girişimlerini dönüşüm ekosisteminin önemli paydaşları arasında görüyor. Şirket, ihtiyaç duyduğu alanlarda geliştirilen ürün ve teknolojilerin potansiyel kullanıcısı olarak ticarileşme süreçlerine katkı sunmayı da hedefliyor. Süreç, OYAK Portföy ile koordinasyon içinde yürütülürken, yatırım değerlendirmelerinin girişimlerin gelişim yolculuğuna katkı sağlayacak bir mekanizma olarak işlemesi amaçlanıyor.

Yerli girişimlerin geliştirdiği teknolojilerin sanayi ölçeğine taşınması, Türkiye'nin yüksek katma değerli teknoloji üretme kapasitesinin artırılması ve sanayinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi açısından önem taşıyor. Şirket, üretim deneyimi ve mühendislik birikimiyle teknoloji girişimciliği arasında kurulacak iş birliklerini, Türkiye sanayisinin geleceğine yönelik stratejik fırsatlar arasında değerlendiriyor.

"Sanayimizin geleceğini şekillendirecek yerli teknolojilerin gelişimini desteklemeyi önemsiyoruz"

Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza İsmail Doğan, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Erdemir Grubu olarak karbonsuzlaşmayı önümüzdeki dönemin en kritik başlıklarından biri olarak görüyoruz. Bu yolculuk mevcut proses ve süreçlerimizin iyileştirilmesiyle başlıyor; orta ve uzun vadede ise karbon yakalama gibi farklı teknolojilerin devreye alınmasını gerektiriyor. Bu nedenle karbonsuzlaşmayı tek bir şirketin ya da tek bir aktörün yürütebileceği bir süreç olarak değil, güçlü bir ekosistem dönüşümü olarak değerlendiriyoruz.

Bu ekosistemin en önemli aktörlerinden olan girişimlerle bir araya gelmeyi, geliştirdikleri teknolojilere destek olmayı ve ortaya çıkacak ürünlerin ticarileşmesine, kullanıcı rolümüzle katkı sağlamayı önemsiyoruz. HELIOS ile attığımız bu adımın da mutabakattan somut bir iş birliğine, yeni ürünlere ve nihayetinde ticari uygulamalara ilerlemesini arzu ediyoruz. COP31'in diyalogdan uzlaşıya, uzlaşıdan eyleme geçme yaklaşımını böylesi somut adımlarla desteklemeyi değerli buluyoruz. Grup olarak bu ekosistemin ve geliştirilen yenilikçi çözümlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz."

"Yerli teknolojilerin sanayide karşılık bulması, gelişimimizi hızlandıracak"

HELIOS Genel Müdürü Gizem Uysal ise iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

Sanayide karbon emisyonlarının azaltılmasında, yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi kadar bu teknolojilerin endüstriyel ölçekte uygulanabilir hale gelmesi de kritik önem taşıyor. Şirket olarak geliştirdiğimiz karbon yakalama çözümleriyle düşük karbonlu üretime geçişe katkı sağlamayı hedefliyoruz. Erdemir ile başlattığımız bu iş birliğini, teknolojimizin sanayiyle buluşması ve gerçek üretim koşullarında gelişmesi açısından çok değerli görüyoruz. Şirketin üretim deneyimi ve mühendislik birikiminin, çözümlerimizin gelişimini ve ölçeklenmesini hızlandıracağına inanıyoruz. Sanayi ile yerli teknoloji girişimleri arasında kurulacak bu tür güçlü iş birliklerinin, Türkiye'den küresel ölçekte rekabet edebilen yeni teknolojilerin çıkmasının önünü açacağına inanıyoruz.