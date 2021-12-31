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Erdemoğlu'ndan sağlık sektörüne büyük yardım - Son Dakika

Erdemoğlu'ndan sağlık sektörüne büyük yardım

31.12.2021 09:13
Erdemoğlu'ndan sağlık sektörüne büyük yardım

Hayırseverliği ile bilinen Erdemoğlu Ailesi, Besni Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 3 milyon TL değerindeki ekipman desteği sağlayacak.

Hayırseverliği ile bilinen Erdemoğlu Ailesi, Besni Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 3 milyon TL değerindeki ekipman desteği sağlayacak.

Geçtiğimiz günlerde 'C' rol grubundan 'B' rol grubuna yükselen Besni Devlet Hastanesine İşadamı Ali Erdemoğlu destek çıktı.

Besni Devlet Hastanesine yapmış olduğu cihaz yardımının ardından Hastane Başhekimi Ali Helli, 3 milyon TL olan yardımdan dolayı Ali Erdemoğlu'na teşekkür ederek, "Besni Devlet Hastanemize hayırsever Ali Erdemoğlu aracılığı ile tıbbi cihaz ve alet bağışında bulunuldu. Ortopedi, göz kliniği, üroloji, genel cerrahi, KBB, acil ve yoğun bakım kliniklerince eksikliklerin giderildi. Mevcut cihazlarla başta göz ameliyatları, ortopedi, genel cerrahi ve üroloji kapalı ameliyatları, KBB poliklinik ve yatan hasta takibi, yoğun bakımda monitorizasyonla hasta takibi, acil serviste monitörizasyon ve hasta takibi, yeni doğan yoğun bakım küvöz ile hasta takibi gibi birçok alanda eksiklikler giderilerek, B rol grubuna uygun hale gelmiştir. Alınan ve bağışı yapılan tıbbi cihazlar piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL civarındadır" dedi. - ADIYAMAN

Erdemoğlu'ndan sağlık sektörüne büyük yardım

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Devlet Hastanesi, Türk Lirası, Hastane, Besni, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erdemoğlu'ndan sağlık sektörüne büyük yardım - Son Dakika
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