Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı! - Son Dakika
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Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı!

26.05.2022 19:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı. 4 ana başlığın görüşüleceği toplantıda, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, Rusya-Ukrayna savaşı, Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri, sınır ötesi operasyonlar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu'nu (MGK) topladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor. Masada önemli konu başlıkları yer alıyor.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan yılın üçüncü MGK Toplantısı'nda, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları kapsamında Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır ve bu ülkelerin NATO üyeliği için öne sürdüğü kriterler gündemde olacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alınması beklenen toplantıda, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.

YUNANİSTAN'IN YÜRÜTTÜĞÜ SİLAHLANMA FAALİYETLERİ

Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli konunun Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri olması bekleniyor. Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların masada olması planlanıyor.

SINIR ÖTESİ YENİ OPERASYONLAR

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu ile sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması bekleniyor. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi öngörülüyor. Bu çerçevede güney sınırlarında güvenli bölge oluşturulması kapsamında yürütülen çalışmaların da görüşüleceği toplantıda, sınır ötesi yeni operasyonların masaya yatırılması bekleniyor.

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