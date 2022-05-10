Erdoğan'ın 'enflasyon' açıklamaları sorulan Bakan Bilgin haziran ayını işaret etti - Son Dakika
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Erdoğan'ın 'enflasyon' açıklamaları sorulan Bakan Bilgin haziran ayını işaret etti

10.05.2022 13:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" ifadelerini değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu söyledi, yol haritası için haziran ayına dikkat çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin, çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından 'koruyacak' çalışmalarının olduğunu iddia etti.

Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ENFLASYON TAHRİBATINDAN KORUYACAK ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Erdoğan'ın, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" ifadelerine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.

Hükümet olarak çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu savunan Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.

YORUMLAR (1)
  • Emekli Tahminci: Hani 1 mayista aciklamana mujdene noldu 3600 e noldu palavra atma nolur biz sizden bir sey istemiyoruz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Memur ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge toplantısı ileri bir tarihe ertelendi Memur ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge toplantısı ileri bir tarihe ertelendi

Vedat Bilgin, Asgari Ücret, Emekli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Erdoğan'ın 'enflasyon' açıklamaları sorulan Bakan Bilgin haziran ayını işaret etti - Son Dakika


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