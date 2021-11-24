Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz aylarda görevden alınan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen, döviz kurundaki hareketlilik hakkında sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Eski başkan Naci Ağbal'ın faiz mesajını alıntılayan Tümen, "Başarı şansı olmayan bu irrasyonel deneyi bir an önce terk edip Türk lirasının değerini koruyacak, Türk halkının refahını gözetecek kaliteli politikalara bir an önce dönmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU? Naci Ağbal, 23 Eylül tarihindeki Para Politikası kurulu toplantısı öncesi sürpriz bir çıkış yapmıştı. Ağbal, 19 Eylül'de bir tweet atarak başkanlığı dönemindeki bir yazısını paylaşmıştı. Merkez'in Güncesi'ndeki "Kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi" başlıklı yazısını tweet atan Ağbal, yazıyı görevden alınmadan önce 5 Mart'ta kaleme almıştı. Kalıcı fiyat istikrarının, ekonomiye inanan, güvenen insanları koruyacağını; TL'yi hak ettiği değere kavuşturacağını ve bunun sonucunda da herkesin geleceğe güvenle bakacağını kaleme alan Ağbal, hem attığı para politikası adımlarını gerekçelendirmiş hem de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulamıştı.

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