Erenler'de 42 milyon TL'lik yatırım hayata geçti - Son Dakika
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Erenler'de 42 milyon TL'lik yatırım hayata geçti

20.04.2022 15:43
Erenler'de 42 milyon TL'lik yatırım hayata geçti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem Yüce, ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem Yüce, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Erenler'de belediye başkanı, ilçe teşkilatı ve muhtarlar derneğiyle bir araya gelen Başkan Yüce, "Erenler' de 3 yılda 42 milyon TL'lik yatırımı hayata geçirdik. 75 kilometre civarında yol yapımı gerçekleşti bu da 105 bin tona tekabül eder. İlçemizin neredeyse her noktasında asfaltlama çalışması gerçekleştirdik" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem Yüce, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Yüce, Ferizli ve Söğütlü'den sonra Erenler'de de bir dizi temaslarda bulundu. İlk olarak AK Parti Erenler İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse ve yönetimiyle beraber çalışmaları değerlendirdi. Başkan Ekrem Yüce, "Erenlere gelirken çok sevinerek geliyorum. Evime geldiğimi hissediyorum. Burada emeğimiz gözyaşımız var. Erenler bizim için ayrı. İnşallah Erenlerimiz için şehrimiz için hizmetlerimizi birlik ve beraberlik içerisinde sürdüreceğiz" dedi.

SGK Kavşağı büyük öneme sahip

3 yıllık süreçte Erenler'e yapılan altyapı ve üstyapı yatırımlarını partililerle paylaşan Başkan Ekrem Yüce, "Erenler' de 3 yılda 42 milyon TL'lik yatırımı hayata geçirdik. 75 kilometre civarında yol yapımı gerçekleşti bu da 105 bin tona tekabül eder. İlçemizin neredeyse her noktasında asfaltlama çalışması gerçekleştirdik. Erenler ve Sakarya için büyük bir öneme sahip SGK köprülü kavşağını hayata geçirmeyi Allah nasip etti. Proje çerçevesinde 800 bin ton demir ve 50 bin ton asfalt kullandık. Aynı zamanda Erenler Hacıoğlu Caddesini, Sakarya Caddesini, Mehmet Akif Ersoy Caddesini ve Fatih Caddesini yenileyerek araçlarımız ve yayalarımız için rahat ve güvenli ulaşımı sağladık. Türbe Caddesini de ilçe belediyemizle iş birliği içerisinde yeniledik. Alancuma Kozluk ve Söğüt Caddelerinin yolunu ve kaldırımlarını yeniledik. Topça Kavşağı ve yan yolu alt ve üstyapısını tamamlayarak bölgenin trafik akışını rahatlatacak güvenli hale getirdik" diye konuştu.

Erenler'e değer katacak yatırımlar

Başkan Yüce, "Aynı zamanda sosyal hayatı da geliştirmek için zipline projemizi ilçemizde hayata geçireceğiz. Bu çerçevesinde ailelerin ve çocukların keyifli vakit geçirebileceği lunaparkı da kısa sürede açacağız. Uygulamalı tarım ve çiftçi eğitim merkezimizi de katı atık alanı olan yeri ıslah ederek Alancuma mahallesinde hayata geçireceğiz. Alanın ıslahı için 30 bin kamyon toprağı alana taşıdık. Proje içerisinde hayata geçecek tarım lisesiyle Sakarya tarımda Türkiye'ye hatta dünyaya örnek olacak. Aynı zamanda SASKİ marifetiyle 52 adet izole alt devre odası sayesinde ilçemizde su kayıplarının önüne geçeceğiz. Yüksek su kayıp oranına sahip ilçede yağmursuyu ve içmesuyu altyapılarını yeniledik. Hizmetlerimizle birlikte 3 yılı beraber tamamladık" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Erenler'de 42 milyon TL'lik yatırım hayata geçti
Erenler'de 42 milyon TL'lik yatırım hayata geçti
Erenler'de 42 milyon TL'lik yatırım hayata geçti
Erenler'de 42 milyon TL'lik yatırım hayata geçti
Erenler'de 42 milyon TL'lik yatırım hayata geçti
Erenler'de 42 milyon TL'lik yatırım hayata geçti

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Türk Lirası, Ekrem Yüce, Hisarcık, Erenler, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erenler'de 42 milyon TL'lik yatırım hayata geçti - Son Dakika


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