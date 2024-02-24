Erteleme Döngüsünü Kırmak İçin İlk Adım: Eyleme Geçmek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Erteleme Döngüsünü Kırmak İçin İlk Adım: Eyleme Geçmek

Erteleme Döngüsünü Kırmak İçin İlk Adım: Eyleme Geçmek

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Dr. Aslı Başabak Bhais, erteleme hastalığıyla ilgili olarak eyleme geçmenin önemine dikkat çekti. Bhais, motivasyon eksikliğinin sebeplerini bulmanın ve zaman yönetimini düzgün yapmanın erteleme sorununu çözmede önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, neurofeedback ve biofeedback programlarının dikkat üzerinde çalıştığını ve motivasyon düşüklüğünün nedenlerini bulmanın çözüme yardımcı olabileceğini ifade etti. Bhais, eyleme geçmenin önemini vurgulayarak, duygularımızı kontrol edemeyiz ancak davranışlarımızı kontrol edebiliriz.

24.02.2024 12:40  Güncelleme: 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Dr. Aslı Başabak Bhais, isteksizlikle başlayan erteleme döngüsünü kırmada ilk adımın "eyleme geçmek" olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bhais, erteleme hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Erteleme hastalığının kişinin yetiştirmesi gereken işleri ötelemesi, yapmaktan kaçınması ya da sürekli olarak ertelemesi olarak tanımlandığını ifade eden Bhais, "Motivasyondaki eksik parçayı bulmak, ertelemeyi önlemenin en önemli yollarından biridir. Ertelemenin sebeplerinden biri de zaman yönetimi ve önceliklendirme ile ilgili probleminin olması. Zaman yönetimini daha iyi yapmak, iyi bir iş planı yapmak, programımızı önceliklerimize göre planlıyor olmak. En acil olanları en başta yapmak, daha sonrasında olsa da olur, olmasa da olur dediğimiz şeyleri yapmak." ifadelerini kullandı.

Bhais, neurofeedback ve biofeedback programlarıyla dikkat üzerine çalışıldığını kaydederek, motivasyon düşüklüğünde motivasyonu düşüren şeyin ne olduğunu bulmanın çözüme iyi geleceğini belirtti.

Kişinin kendine güvenle ilgili bir sorun yoksa, zorunlulukla ya da gerekliliklerle ilgili sorununun olduğunu ifade eden Bhais, ertelemenin altındaki nedeni keşfetmenin önemine işaret etti.

Bhais, motivasyonu kıran noktalarda vasat şeylerle başlamayı önerdiğini belirterek, "İsteksizlikle başlayan ertelemelerde bir şey yapmak istemiyor olmak, zor gelmesi, hazır olmadığımızı düşünüyor olmak bizde isteksizlik yaratıyor. Bu isteksizlik eylemsizliğe sebep oluyor. Bir şey yapmamaya sebep oluyor. Yapmadıkça mutsuz oluyoruz. Mutsuzluk o isteksizliğimizi artırıyor, isteksizlik eylemsizliğimizi artıyor ve döngü oluşuyor." açıklamalarında bulundu.

Duyguları değiştirme şansının olmadığını aktaran Bhais, "Ben şimdi çok istekli olacağım veya çok mutlu olacağım dediğimizde bunu yapamıyoruz. Ama 'Ben istemesem de mutlu olmayacağımı düşünsem de bir şey yapabilirim' demek, yapabilmek bu kontrol edebileceğimiz bir şey. Biz duygularımızı kontrol edemeyiz ama davranışlarımızı kontrol edebiliriz. O yüzden önerebileceğim şey eylemle başlamanız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erteleme Döngüsünü Kırmak İçin İlk Adım: Eyleme Geçmek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:08:02. #1.12#
SON DAKİKA: Erteleme Döngüsünü Kırmak İçin İlk Adım: Eyleme Geçmek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement