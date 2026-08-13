Erzin OSB'de Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzin OSB'de Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Erzin OSB\'de Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor
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Hatay Valisi Masatlı, Erzin OSB'deki altyapı projelerini inceledi, sanayi güçleniyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Erzin OSB Müteşebbis Heyet Başkanı da olan Vali Masatlı, çalışmaların ilçenin sanayi altyapısının güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağını belirterek, projelerin titizlikle ve hızla sürdürüldüğünü ifade etti.

145 hektar büyüklüğündeki 1. Etap OSB alanında altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ederken, hemzemin kavşak ve elektrik altyapısı imalatlarının sürdürüldüğü belirtildi. Galeri imalatının tamamlandığı bölgede atık su ve yağmur suyu hatları ile yol ve aydınlatma çalışmalarında da önemli ilerleme kaydedildi.

1. Etap kapsamında 25 arsanın tahsis edildiği, tahsis yapılan firmalardan 7'sinin inşaatını tamamlayarak üretime başladığı, 18 firmanın inşaat çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Toplam 230 hektar büyüklüğündeki 2. Etap OSB alanında ise bölgenin gelişimine yönelik altyapı ve yol projelerine ilişkin çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzin OSB'de Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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