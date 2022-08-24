Erzincan ESOB Başkanı Limon'dan "Okul alışverişini yerli esnaftan yapın" çağrısı - Son Dakika
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Erzincan ESOB Başkanı Limon'dan "Okul alışverişini yerli esnaftan yapın" çağrısı

24.08.2022 13:18
Erzincan ESOB Başkanı Limon'dan "Okul alışverişini yerli esnaftan yapın" çağrısı

Erzincan'da öğrenci velilerinin okul alışverişi yapmaya başladığına dikkat çeken Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, vatandaşların okul alışverişini yerli esnaftan yapmasını istedi.

Erzincan'da öğrenci velilerinin okul alışverişi yapmaya başladığına dikkat çeken Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, vatandaşların okul alışverişini yerli esnaftan yapmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül'de başlayacağını duyurmasının ardından velileri okul alışverişi heyecanı sardı. Yeni eğitim ve öğretim sezonu öncesi okul alışverişi yapmaya hazırlanan öğrenci velilerine Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, vatandaşların alışverişlerini yerli esnaftan yapmalarını istedi. Kırtasiye malzemesinin sağlığa uygun ve kaliteli olması gerektiğini dile getiren Limon, "Kırtasiye malzemelerinin kaliteli ve hijyen olması çocuklarımız için çok önemli. Alışverişlerimizi her türlü denetimleri yapılan esnaf ve sanatkarlarımızdan yapmalıyız" dedi.

'Yerel ekonominin canlı kalması hepimiz için çok önemli'

Erzincan'da her sokakta bulunan ve her ürünü satan zincir marketlerin kırtasiye ürünlerine de satıldığını vurgulayan Limon, kırtasiye alışverişi için Erzincan'da ki esnafını işaret etti. Başkan Limon, "Okul kıyafetleri, çanta, ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri okul alışverişlerinin olmazsa olmazı. Bu dönemde tüm okul alışverişi ihtiyaçlarımızı, yerli esnaftan yapalım. Yerli esnaftan yapacağımız okul alışverişiyle esnaflarımıza bir nebze olsun destek olalım. Vatandaşların, okul alışverişi yaparken cebin göre hesap yapması kadar doğal bir şey yok. Ancak, alışveriş konusunda ilimiz halkına destek olmamız, yerel ekonominin canlı kalması tüm Erzincan için çok önemli" diye konuştu.

'Mahalle kültürümüzü koruyalım'

Erzincan gibi nüfusu kalabalık olmayan illerde mahalle kültürünün korunması gerektiğini bir kez daha dile getiren Limon, "Öğrencilerin sürekli kullanacağı okul malzemelerinin kaliteli ve sağlıklı olmasına her zamankinden daha çok dikkat etmeliyiz. En güvenilir malzemeler mahallemizin yerel esnafında bulunur. Alınacak kırtasiye malzemelerinin içeriğine çok dikkat edilmeli. Gerektiğinde hesap sorabileceğimiz, güvendiğimiz, tanıdığımız, nazımızın geçtiği mahalle esnafımızdan alışveriş yapılmalıyız. Böylece, hem çocuklarımızın sağlığını hem de mahalle kültürümüzü korumuş oluruz" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Erzincan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzincan ESOB Başkanı Limon'dan 'Okul alışverişini yerli esnaftan yapın' çağrısı - Son Dakika

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