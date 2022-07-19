Erzincan Kariyer Merkezi hizmete girdi - Son Dakika
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Erzincan Kariyer Merkezi hizmete girdi

19.07.2022 17:30
Erzincan Kariyer Merkezi hizmete girdi

Erzincan'da iş arayanların bilinçlendirilmesi, kendi özelliklerine ve yeteneklerine göre bir iş bulmaları için yönlendirme yapılacağı Erzincan Kariyer Merkezi vatandaşların hizmetine sunuldu.

Erzincan'da iş arayanların bilinçlendirilmesi, kendi özelliklerine ve yeteneklerine göre bir iş bulmaları için yönlendirme yapılacağı Erzincan Kariyer Merkezi vatandaşların hizmetine sunuldu.

Erzincan Kariyer Merkezi, il sınırları içerisindeki özel sektör işletmelerinin ihtiyaç duyduğu işgücü taleplerini de karşılayacak. Vatandaşların yaşam kalitesinin sürdürebilir şekilde yükseltilmesi ve sosyo-ekonomik eşitsizliklerin azaltılması açısından destek olacak olan Kariyer Merkezi, aynı zamanda Erzincan'da ikamet eden tüm kesimleri içeren bir işgücü piyasasının oluşmasına destek sağlayacak.

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu zemin katında hizmete başlayan ve resmi açılışı sonra yapılacak olan Kariyer Merkezi, yerelin ihtiyaç ve özelliklerini dikkate alarak, istihdama yönelik çeşitli eğitimlerin verilmesini sağlayarak, kalifiye personel yetiştirme çalışmalarını da yapacak.

Etkin özgeçmiş yazma, başarılı mülakat/iş görüşmesi geçirebilme ve iş yaşamında karşılaşılabilecek sorunlara çözüm üretme gibi konularda da vatandaşlara eğitimler verecek olan Erzincan Kariyer Merkezi, iş arayanlar ile işveren temsilcisi kuruluşları aynı çatı altında buluşturarak sonuç odaklı çalışmayı amaçlıyor. - ERZİNCAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Erzincan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzincan Kariyer Merkezi hizmete girdi - Son Dakika

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