Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi İhaleye Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi İhaleye Çıktı

Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi İhaleye Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzincan'da kurulacak olan Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi ihaleye çıktı. İhale ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı.

31.07.2024 11:58  Güncelleme: 11:59
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzincan'da kurulacak olan Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi ihaleye çıktı. İhale ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Erzincan'da kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi için adımlar atılmaya devam ediyor. Erzincan Besi OSB'de geçtiğimiz hafta imar planı değişikliği yapılmıştı. 130 hektar alanda kurulacak olan Erzincan Besi OSB'nin toplam hayvan kapasitesi 10.940 baş olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzincan Besi OSB için ihaleye çıktı. Besi OSB'nin ihale ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi'nde Erzincan Özel İdaresi (%50), Erzincan Belediyesi (%25), Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği(%7), Erzincan Ziraat Odası(%6), Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (%6) ve Erzincan Ticaret Borsası (%6) oranında pay sahibi olacak.

Erzincan İl Merkezinin 15 km kuzeybatısında kurulacak olan Erzincan Besi OSB'de ihale öncesi işlemler daha önce tamamlanmıştı.

Erzincan Besi OSB'nin hedefleri arasında;

Yoğun yerleşim alanları içerisinde kalan işletmelerin uygun üretim alanlarına taşınması,

Tarım-Sanayi entegrasyonunun gerçekleştirilmesi,

Hayvancılık işletmelerinin bir araya toplanması,

Yeni yatırımların kolaylaştırılması,

Hayvan refahının sağlanması,

Teknik ve sağlık hizmetlerinin daha nitelikli götürülmesi,

Girdi temini ve ürünlerin pazarlanmasının kolaylaştırılması,

Örgütlü, sağlıklı, kaliteli ve rekabetçi üretim ortamı oluşturulmasıdır.

Projenin gerekliliği ve il ekonomisine katkıları aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

İl merkezi mücavir alanları içerisinde faaliyette bulunan 10 baş ve daha fazlası besi yetiştiriciliği yapan 259 adet işletmenin oluşturduğu kötü koku, çevresel ve görsel kirlilik ve benzeri diğer olumsuz etkilerinin çevre sakinlerine verdiği rahatsızlığın giderilmesi ve Erzincan İli besi işletmeciliği potansiyelinin artırılmasıdır. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi İhaleye Çıktı - Son Dakika
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