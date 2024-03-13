Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Başkanlığında Tulum Peyniri ve Toplu Sera Bölgesi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Başkanlığında Tulum Peyniri ve Toplu Sera Bölgesi İçin Protokol İmzalandı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Başkanlığında Tulum Peyniri ve Toplu Sera Bölgesi İçin Protokol İmzalandı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, 'Tulum Peyniri ve Toplu Sera Bölgesi' ile ilgili protokol imza töreni düzenlendi. Törende 4 ayrı protokol imzalandı ve Vali Aydoğdu, Erzincan'ın gelişimi ve istihdam alanlarının artması için çalıştıklarını belirtti.

13.03.2024 16:34  Güncelleme: 16:35
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, "Tulum Peyniri ve Toplu Sera Bölgesi" ile ilgili protokol imza töreni düzenlendi.

İlhak Kütüphanesi salonunda düzenlenen protokol imza törenine Vali Aydoğdu'nun yanı sıra Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, vali yardımcıları ilgili birim amirleri ve oda başkanları katıldı.

4 ayrı protokolün imzalandığı törende konuşan Vali Hamza Aydoğdu, "Tek amacımız Erzincan'ı her alanda daha iyi noktalara getirmek. Erzincan'da üretimi arttırmak, yeni istihdam alanları oluşturmak ve bu sayede Erzincan'dan diğer illere göçü durdurmak. İmzalanan protokollerin hayırlı olmasını diliyorum." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Başkanlığında Tulum Peyniri ve Toplu Sera Bölgesi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika

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