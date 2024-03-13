Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, "Tulum Peyniri ve Toplu Sera Bölgesi" ile ilgili protokol imza töreni düzenlendi.
İlhak Kütüphanesi salonunda düzenlenen protokol imza törenine Vali Aydoğdu'nun yanı sıra Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, vali yardımcıları ilgili birim amirleri ve oda başkanları katıldı.
4 ayrı protokolün imzalandığı törende konuşan Vali Hamza Aydoğdu, "Tek amacımız Erzincan'ı her alanda daha iyi noktalara getirmek. Erzincan'da üretimi arttırmak, yeni istihdam alanları oluşturmak ve bu sayede Erzincan'dan diğer illere göçü durdurmak. İmzalanan protokollerin hayırlı olmasını diliyorum." dedi. - ERZİNCAN
Son Dakika › Ekonomi › Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Başkanlığında Tulum Peyniri ve Toplu Sera Bölgesi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, TÜMSİAD ziyaretinde yaptığı konuşmada, İstanbul'da sanayi tesislerinde ihtiyaç duyulan ara teknik elemanların yetiştirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalar yapacağını belirtti. Ayrıca deprem dönüşümü, sürdürülebilir sanayi ve yeşil dönüşüm gibi konuların da önemli olduğunu vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Van'da gerçekleştirilen Mera Islahı Projesi kapsamında yem bitkiler tohumu ve sıvat dağıtım törenine katıldı. Bakan Yumaklı, Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenen törende 23 kırsal mahalledeki yetiştiricilere tohum ve gübre dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca Bakan Yumaklı, Van'da kurulan Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün tarımsal üretim ve gıda konularında araştırmalar yapacağını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın açıldığı günden bu yana yaklaşık 900 bin yolcu taşıdığını belirtti. Ankara-Yozgat arasını 1,5 saate indirdiklerini ve Ankara-Akdağmadeni arasının 2 saat olacağını söyledi. Yozgat'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 72 milyar liralık yatırım yapıldığını da vurguladı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alana gelir getirici 130 bin fidanın dikilmesi için hazırlıklara başlandığı bildirildi. Yangın sonrası yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla doğanın tekrar hayata dönmesi ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakılması amaçlanıyor.
Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da su ürünleri yetiştiriciliği yapan firmaların arttığını ve 2023 yılında 8 bin 771 ton Türk somonu üretimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Sağlam, su ürünleri yetiştiriciliğinin önemine vurgu yaparak, sektörün büyümesi ve gelişmesi için desteklerin devam edeceğini belirtti.
Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere 156 ton tohum, 300 bin fide ve 400 arı kovanı dağıtıldı. Proje kapsamında 1725 çiftçiye destek sağlandı ve tohumlar ülke ve kent ekonomisine katkı sağlayacak. Ayrıca arıcılık faaliyetlerinin de desteklenmesiyle üreticilerin geliri artırılacak.
Samsun, baraj ve doğal göller bakımından zengin su kaynaklarına sahip olmasıyla su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe her geçen sene artan bir verim elde ediyor. 2022 ve 2023 yıllarında üretim miktarını artıran Samsun, binlerce ton farkla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Samsun'da toplam 36 tesisin bulunduğu su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe, Derbent Baraj Gölü ve Karadeniz'de bulunan tesisler önemli bir rol oynuyor. Samsun'un su ürünleri yetiştiriciliği proje kapasitesi ise 21 bin 108 ton/yıl olarak belirlenmiştir.
Sizin düşünceleriniz neler ?