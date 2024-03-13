Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Başkanlığında Tulum Peyniri ve Toplu Sera Bölgesi İçin Protokol İmzalandı

Samsun'da Su Ürünleri Yetiştiriciliği Artıyor

Samsun, baraj ve doğal göller bakımından zengin su kaynaklarına sahip olmasıyla su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe her geçen sene artan bir verim elde ediyor. 2022 ve 2023 yıllarında üretim miktarını artıran Samsun, binlerce ton farkla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Samsun'da toplam 36 tesisin bulunduğu su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe, Derbent Baraj Gölü ve Karadeniz'de bulunan tesisler önemli bir rol oynuyor. Samsun'un su ürünleri yetiştiriciliği proje kapasitesi ise 21 bin 108 ton/yıl olarak belirlenmiştir.